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Obtožila varuško, da je spala z njenim možem, nato pa je sledil preobrat, ki ga ni pričakovala

S.B.
Svet slavnih 0
11. 10. 2026 04.00

Ko se je razpad zakona pevke Mel B in filmskega producenta Stephena Belafonteja leta 2017 znašel na naslovnicah, so v javnost prišle obtožbe o nasilju, domnevni nezvestobi in zelo zapletenih odnosih v njunem zasebnem življenju. Nekdanja članica skupine Spice Girls je trdila, da je njen mož imel razmerje z njuno varuško Lorraine Gilles in da naj bi ta z njim celo zanosila. Toda zgodba je kmalu ubrala povsem nepričakovano smer: varuška je tožila pevko in predstavila drugačno različico njunega odnosa.

Mel B
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Varuška ni ostala tiho

Mel B, s pravim imenom Melanie Brown, je marca 2017 vložila zahtevo za ločitev od Stephena Belafonteja, s katerim je bila poročena skoraj desetletje. Ob tem je v sodnih dokumentih opisovala domnevno nasilje v zakonu in navedla tudi trditve o moževem razmerju z Lorraine Gilles.

Po navedbah pevke naj bi Belafonte varuško oplodil, nato pa naj bi ji za prekinitev nosečnosti plačal z njenim denarjem. To so bile obtožbe, ki jih je Mel B predstavila v okviru burnega ločitvenega spora, ne pa ugotovitve, ki bi jih sodišče potrdilo kot dejstva.

Gillesova, ki je za družino delala več let, se je na navedbe odzvala s tožbo zaradi obrekovanja. Trdila je, da so izjave pevke škodovale njenemu ugledu in zanikala, da bi šlo za skrivno razmerje, kakršnega je opisovala Mel B.

Mel B je bila članica kultne glasbene skupine Spice Girls.
Mel B je bila članica kultne glasbene skupine Spice Girls.FOTO: Profimedia

Njena različica zgodbe je bila precej drugačna

Lorraine Gilles je v sodnih dokumentih predstavila drugačno sliko odnosa s parom. Trdila je, da sta jo Mel B in Belafonte vključila v sporazumno spolno razmerje, v katerem naj bi sodelovala oba zakonca. Po tej različici torej ni šlo zgolj za domnevno afero med varuško in možem, temveč za precej bolj zapleten odnos, o katerem sta strani podajali nasprotujoče si trditve.

Gillesova je v tožbi zoper pevko zatrjevala, da so bile njene izjave o domnevni nosečnosti in aferi neresnične ter da so ji povzročile škodo. 

Avgusta 2017 je sodnica zavrnila poskus Mel B, da bi tožbo varuške zavrgli, in ji omogočila nadaljevanje postopka proti pevki. To pa še ni pomenilo, da je sodišče odločilo, katera od njiju govori resnico.

Mel B, s pravim imenom Melanie Brown, je marca 2017 vložila zahtevo za ločitev od Stephena Belafonteja, s katerim je bila poročena skoraj desetletje.
Mel B, s pravim imenom Melanie Brown, je marca 2017 vložila zahtevo za ločitev od Stephena Belafonteja, s katerim je bila poročena skoraj desetletje.FOTO: Profimedia

Namesto sojenja je sledila poravnava

Novembra 2017 se je spor končal s poravnavama. Mel B je dosegla dogovor tako z odtujenim možem kot z nekdanjo varuško, s čimer so preprečili nadaljevanje takrat načrtovanega sodnega postopka. Pogoji poravnave z Gillesovo niso bili javno razkriti.

Leta 2024 je Belafonte v svoji tožbi zaradi obrekovanja proti nekdanji ženi navedel, da naj bi ta pozneje priznala, da so bile njene obtožbe o njegovi aferi z varuško neresnične, ter da naj bi Gillesovi v poravnavi plačala več kot dva milijona dolarjev. 

Zgodba se je tako iz obtožb o domnevni nezvestobi razvila v pravni spor, v katerem so se nekdanji zakonci in varuška znašli na nasprotnih straneh. Namesto jasnega odgovora na vprašanje, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati, je javnost dobila več nasprotujočih si različic in poravnavo brez javno objavljenih podrobnosti.

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Vir: People

Mel B ločitev zvezdniški škandal varuška Stephen Belafonte
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