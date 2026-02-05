Bibaleze.si
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna

B.R.
Svet slavnih 0
05. 02. 2026 10.56

Pevka Meghan Trainor in njen mož, igralec Daryl Sabara, sta januarja z veseljem sporočila rojstvo svojega tretjega otroka, hčerke Mikey Moon Trainor, ki se je rodila 18. januarja s pomočjo nadomestne matere. A mnogi so kritizirali njeno odločitev, zdaj je pevka o tem tudi spregovorila.

Meghan Trainor

V intervjuju za People je pevka Meghan Trainor pojasnila, da pot do starševstva s pomočjo nadomestne matere ni bila njuna prva izbira, a sta z možem po "neštetih pogovorih z zdravniki" ugotovila, da je to najvarnejša pot, da lahko povečata svojo družino. Kot je povedala, sta za vedno hvaležna za to možnost in želela spodbuditi razumevanje: "Nadomestno materinstvo je samo ena izmed čudovitih poti, kako zgraditi družino. Ni nekaj, o čemer bi morali šepetati ali obsojati. Vsaka družina ima svojo zgodbo in vse so popolnoma veljavne."

Pevka je tudi izpostavila pomen in podporo nadomestne matere, ki jo opisuje kot "eno najbolj nesebičnih, močnih in ljubečih oseb, kar sem jih kdaj spoznala". Poudarila je, da sta se med celotno potjo počutila izjemno povezana in da bo vedno hvaležna za skrb in ljubezen, ki ju je nadomestna mati izkazovala hčerki. "Dala nam je največje darilo našega življenja."

Ob veseli novici o rojstvu hčerke sta zvezdnika delila nekaj fotografij, kako sta sinova Riley in Barry pozdravila novo sestrico in celo pomagala izbrati srednje ime "Moon" za Mikey.

Meghan Trainor nadomestna mater družina starševstvo Daryl Sabara nadomestna materinstvo surrogacija gradnja družine
