Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon

Kot je poročala revija People , je Meghan v zapisu poudarila globoko hvaležnost nadomestni materi ter zdravstvenemu osebju, ki ju je spremljalo na poti do razširitve družine. " Naša deklica Mikey Moon Trainor je končno prišla na svet zahvaljujoč naši neverjetni, pravi superženski – nadomestni materi. Večno bomo hvaležni vsem zdravnikom, medicinskim sestram in ekipam, ki so omogočile, da so se te sanje uresničile ," je zapisala.

Meghan Trainor in njen mož Daryl Sabara sta novico delila z javnostjo prek ganljive objave na Instagramu, v kateri sta potrdila rojstvo hčerke Mikey Moon Trainor , ki se je rodila s pomočjo nadomestne matere.

Po navedbah portala Good Morning America je pevka dodala, da sta z možem skozi celoten proces opravila številne pogovore z zdravniki in se za nadomestno materinstvo odločila kot za najvarnejšo možnost, da lahko nadaljujeta z rastjo svoje družine. Ob tem je poudarila, da je bila odločitev premišljena in sprejeta v tesnem sodelovanju z medicinskimi strokovnjaki.

Posebno vlogo sta imela tudi starejša otroka para, Riley in Barry, ki sta se nove sestrice izjemno razveselila. Fanta sta bila tako navdušena, da sta celo sodelovala pri izbiri njenega srednjega imena – Moon.

Zvezdnica je ob koncu objave zapisala, da si bo družina zdaj vzela čas zase in se posvetila skupnim trenutkom. "Popolnoma smo zaljubljeni v to čudovito deklico," je dodala ter se oboževalcem zahvalila za podporo in lepe želje.

Pevka, znana po uspešnicah, kot je All About That Bass, in Daryl Sabara, ki je zaslovel z vlogo v filmski franšizi Spy Kids, sta poročena od leta 2018.