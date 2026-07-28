Harry je otroka odpeljal tja, kjer je odraščala princesa Diana

Na fotografijah je mogoče videti sproščeno družinsko vzdušje, igro na plaži, zabavne trenutke ob bazenu in tudi nekaj čustvenih prizorov, ki so povezani z družinsko zgodovino princa Harryja.
Družinski trenutki, ki jih redko vidimo
Meghan je objavila niz fotografij pod preprostim naslovom 'Summer Holiday' (Poletne počitnice). Med njimi je tudi posnetek cele družine na plaži, kjer Archie in Lilibet skupaj s staršema tečeta proti morju. Na drugih fotografijah je Meghan z otrokoma ob obali, Harry pa se z njima zabava v bazenu.
Posebno pozornost je pritegnila fotografija male Lilibet, ki jo Harry meče v zrak med skokom v bazen, pa tudi posnetek Archieja v pilotski kabini letala, kjer radovedno raziskuje instrumente in sedi za krmilom.
Čeprav zakonca še naprej skrbno varujeta zasebnost svojih otrok, sta občasno pripravljena pokazati drobce družinskega življenja.
Potovanje, ki je imelo poseben pomen za Harryja
Med fotografijami pa ni bilo le lahkotnih počitniških utrinkov. Ena od njih prikazuje Harryja, Archieja in Lilibet med sprehodom po drevoredu na posestvu Althorp v angleškem Northamptonshiru. To je kraj, kjer je odraščala princesa Diana.
Na fotografiji Harry in Archie nosita šopka rož, kar je pri številnih kraljevih poznavalcih sprožilo ugibanja, da je družina obiskala Dianin grob oziroma spominsko območje na posestvu.
Althorp je za Harryja eden najpomembnejših krajev, povezanih z njegovo mamo. Posestvo družine Spencer obsega približno 13.000 hektarjev in je že več kot 500 let v lasti Dianine družine. Diana je tam preživela velik del otroštva, danes pa je pokopana na otoku sredi jezera Oval Lake.
Harryjeva odločitev, da Archieju in Lilibet pokaže kraj, povezan z njuno babico Diano, je veliko več kot le postanek na družinskem potovanju. Gre za način, kako otrokom približati družinsko zgodovino in ohranjati spomin na nekoga, ki ga sicer nikoli nista imela priložnosti spoznati. Prav skozi takšne trenutke in zgodbe se namreč med generacijami tkejo vezi, ki ostanejo tudi takrat, ko ljudi ni več med nami.
Viri: People, TODAY, ELLE, Vogue
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