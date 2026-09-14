Meghan pokazala, kako danes živita njena otroka

Na posnetku se družina Sussexovih sprehaja po naravi, se igra, uživa ob vodi in preživlja čas na prostem. Meghan je v enem od prizorov v blatnih škornjih, v drugem otroka uživata ob kaminu, eden najbolj prikupnih trenutkov pa nastopi, ko petletna princesa Lilibet sede na kolo. Ob njej je njen starejši brat Archie, ki jo spodbuja in ji navdušeno zakliče: "Go! Go!" Prav njegov glas je nemudoma pritegnil pozornost.

"Zveni britansko"

Archie je večino svojega življenja preživel v Kaliforniji, zato so številni gledalci presenečeni nad njegovim naglasom. V njegovem kratkem vzkliku je mogoče zaznati precej bolj britanski zven, kar so mediji hitro povezali z njegovim očetom, princem Harryjem in njegovimi britanskimi koreninami. Pravzaprav je prizor zanimiv tudi zato, ker lepo pokaže, kako se je življenje sedemletnika v zadnjih tednih spremenilo. Archie in Lilibet sta se namreč po družinski selitvi že vključila v šolanje v Veliki Britaniji. Za oba je to prvič, da obiskujeta šolo v očetovi domovini.

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Po šestih letih čez lužo

Harry in Meghan sta se z otrokoma v Veliko Britanijo vrnila 26. avgusta. Po šestih letih življenja v ZDA sta se odločila za daljše bivanje v Harryjevi domovini, pri čemer naj bi družina živela v zasebnem domu zunaj Londona. Njuna vrnitev pa ne pomeni vrnitve med delovne člane kraljeve družine. Harry in Meghan ostajata zasebni osebi in se ne vračata k opravljanju kraljevih dolžnosti. Je pa selitev pomembna predvsem za njuna otroka. Meghan in Harry sta se tako odločila, da bosta Archieju in Lilibet omogočila več neposrednega stika z britansko kulturo in očetovo domovino. Po navedbah virov je bilo prav šolanje otrok eden od pomembnih dejavnikov pri odločitvi za selitev.