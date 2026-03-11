Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet

Meghan Markle je na družbenih omrežjih znova pritegnila veliko pozornosti. Ob dnevu žena je namreč objavila redko fotografijo s svojo hčerko Lilibet, ki jo javnost le redko vidi. Poseben družinski trenutek je v objektiv ujel njen soprog, princ Harry.
Na fotografiji Meghan in mala Lilibet sedita na skali ob morju ter se objemata. Nežen in intimen trenutek je takoj navdušil sledilce po vsem svetu. Ker par le redko deli fotografije svojih otrok, je objava hitro postala ena najbolj komentiranih na družbenih omrežjih.
Meghan je ob fotografiji zapisala kratko, a čustveno posvetilo: "Za žensko, kakršna bo nekoč postala. Srečen mednarodni dan žensk."
S tem je nekdanja vojvodinja hčerki namenila posebno sporočilo o moči, samozavesti in prihodnosti. V objavi je omenila tudi moža, ki ga je v šali poimenovala Papa Sussex, saj je prav on ujel ta prisrčen trenutek.
Lilibet ostaja skrita pred javnostjo
Čeprav sta Meghan Markle in princ Harry med najbolj znanimi pari na svetu, svoje otroke skrbno varujeta pred mediji. Poleg Lilibet imata še sina Archieja.
Prav zato so takšne fotografije prava redkost. Ko jih objavita, običajno poskrbita, da obraz otrok ni jasno viden, saj želita ohraniti njihovo zasebnost.
Po odhodu iz britanske kraljeve družine sta se Meghan in Harry preselila v Kalifornijo, kjer skušata živeti bolj umirjeno družinsko življenje. Tam vzgajata svoja dva otroka in se osredotočata na družino, projekte ter dobrodelne dejavnosti.
Nova fotografija z Lilibet pa je še en dokaz, da sta kljub svetovni slavi zanju najpomembnejši prav družinski trenutki – tisti preprosti, ki jih večina staršev pozna zelo dobro.
