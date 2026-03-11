Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet

S.B.
Svet slavnih 0
11. 03. 2026 09.40

Meghan Markle je na družbenih omrežjih delila redko družinsko fotografijo s svojo hčerko Lilibet Diano. Z ljubko fotografijo pa je razkrila tudi prav poseben vzdevek princa Harryja.

Meghan Markle

Meghan Markle je na družbenih omrežjih znova pritegnila veliko pozornosti. Ob dnevu žena je namreč objavila redko fotografijo s svojo hčerko Lilibet, ki jo javnost le redko vidi. Poseben družinski trenutek je v objektiv ujel njen soprog, princ Harry.

Na fotografiji Meghan in mala Lilibet sedita na skali ob morju ter se objemata. Nežen in intimen trenutek je takoj navdušil sledilce po vsem svetu. Ker par le redko deli fotografije svojih otrok, je objava hitro postala ena najbolj komentiranih na družbenih omrežjih.

Meghan je ob fotografiji zapisala kratko, a čustveno posvetilo: "Za žensko, kakršna bo nekoč postala. Srečen mednarodni dan žensk."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S tem je nekdanja vojvodinja hčerki namenila posebno sporočilo o moči, samozavesti in prihodnosti. V objavi je omenila tudi moža, ki ga je v šali poimenovala Papa Sussex, saj je prav on ujel ta prisrčen trenutek.

Lilibet ostaja skrita pred javnostjo

Čeprav sta Meghan Markle in princ Harry med najbolj znanimi pari na svetu, svoje otroke skrbno varujeta pred mediji. Poleg Lilibet imata še sina Archieja.

Prav zato so takšne fotografije prava redkost. Ko jih objavita, običajno poskrbita, da obraz otrok ni jasno viden, saj želita ohraniti njihovo zasebnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po odhodu iz britanske kraljeve družine sta se Meghan in Harry preselila v Kalifornijo, kjer skušata živeti bolj umirjeno družinsko življenje. Tam vzgajata svoja dva otroka in se osredotočata na družino, projekte ter dobrodelne dejavnosti.

Nova fotografija z Lilibet pa je še en dokaz, da sta kljub svetovni slavi zanju najpomembnejši prav družinski trenutki – tisti preprosti, ki jih večina staršev pozna zelo dobro.

Meghan Markle Lilibet Princ Harry Družinska fotografija Dan žena
Prejšnji članek
Svet slavnih

Bivši mož Blanke Vlašić pričakuje hčerko z belgijsko pisateljico

Naslednji članek
Svet slavnih

Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558