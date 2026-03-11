Meghan Markle delila redek trenutek s hčerko Lilibet

Meghan Markle je na družbenih omrežjih znova pritegnila veliko pozornosti. Ob dnevu žena je namreč objavila redko fotografijo s svojo hčerko Lilibet, ki jo javnost le redko vidi. Poseben družinski trenutek je v objektiv ujel njen soprog, princ Harry.

Na fotografiji Meghan in mala Lilibet sedita na skali ob morju ter se objemata. Nežen in intimen trenutek je takoj navdušil sledilce po vsem svetu. Ker par le redko deli fotografije svojih otrok, je objava hitro postala ena najbolj komentiranih na družbenih omrežjih.

Meghan je ob fotografiji zapisala kratko, a čustveno posvetilo: "Za žensko, kakršna bo nekoč postala. Srečen mednarodni dan žensk."