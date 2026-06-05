Redke fotografije male Lilibet ob njenem petem rojstnem dnevu

V objavi na Instagramu je Meghan Markle, vojvodinja Susseška, svojo hčerko opisala kot naše sanjsko dekle in ji zaželela srečen rojstni dan. Fotografije prikazujejo Lilibet v družbi staršev, princa Harryja in Meghan, med raziskovanjem vrta njunega doma v Montecitu. Na eni izmed fotografij Harry v naročju drži nasmejano Lilibet, medtem ko jo Meghan ljubeče opazuje. Druga fotografija prikazuje deklico, kako bosa hodi po vrtu in občuduje cvetje. Kot običajno sta starša poskrbela, da njen obraz ni povsem viden, saj si prizadevata zaščititi zasebnost svojih otrok.

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Lilibet Diana Mountbatten-Windsor se je rodila 4. junija 2021 v Santa Barbari v Kaliforniji. Njeno ime je poklon kraljici Elizabeti II., katere družinski vzdevek je bil Lilibet, srednje ime Diana pa nosi v čast svoji pokojni babici, princesi Diani.

Posebno vez ima tudi s svojim starejšim bratom, sedemletnim Archiejem

Meghan je prejšnji mesec ob Archiejevem rojstnem dnevu objavila družinske fotografije, na katerih sta bila skupaj tudi Archie in Lilibet. Družina je oba rojstna dneva letos praznovala z obiskom Disneylanda, kjer so združili praznovanje z materinskim dnevom. Čeprav Harry in Meghan o svojih otrocih redko govorita v javnosti, sta v preteklih intervjujih razkrila nekaj podrobnosti o Lilibet. Meghan je dejala, da je deklica zelo radovedna in se včasih pridruži njenim poslovnim sestankom doma, kar vojvodinja opisuje kot eno od prednosti dela od doma. Javnost je opazila tudi, da je Lilibet podedovala očetove značilne rdeče lase, ki jih ima tudi njen brat Archie.