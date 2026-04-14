Imela je težko otroštvo, zdaj je ena največjih zvezd resničnostnih šovov

S.B.
Svet slavnih 0
14. 04. 2026 04.00

Britanska televizijska voditeljica Maya Jama danes velja za eno najbolj prepoznavnih obrazov svetovne zabavne industrije. Najbolj znana je kot voditeljica priljubljenega šova Love Island, kjer je s svojo karizmo, sproščenostjo in modnim slogom osvojila milijone gledalcev po vsem svetu.

Maya Jama

Maya Jama se je rodila leta 1994 v Bristolu, očetu somalijskega in materi švedsko-škotskega porekla. Že kot najstnica se je preselila v London, da bi začela kariero v medijih.

Težko otroštvo in zgodnji izzivi

Čeprav danes živi življenje svetovne zvezde, Maya Jama pogosto govori o tem, da njena pot ni bila lahka. Odraščala je v družini z odsotnim očetom, kar je močno vplivalo na njeno otroštvo. Odraščala je v okolju, kjer je morala že zgodaj razviti občutek samostojnosti. Njena mama je prevzemala glavno skrb za družino in bila ključna opora pri njenem odraščanju.

Prav tako je bila v mladosti pogosto tarča spletnih kritik in rasističnih komentarjev, kar je dodatno oblikovalo njeno osebnost in trdo kožo. Kljub temu se je odločila, da negativnih izkušenj ne bo nosila kot breme, ampak kot motivacijo za uspeh.

Maya Jama danes velja za eno najbolj prepoznavnih obrazov svetovne zabavne industrije. FOTO: Profimedia

Od spletnih kritik do televizijske zvezde

Kot najstnica se je preselila v London, kjer je začela loviti priložnosti v medijih. Sprva je delala na manjših radijskih postajah, kjer je nabirala izkušnje in postopoma gradila prepoznavnost. Čeprav je bila njena pot počasna in polna vzponov in padcev, je vztrajala. 

Prav vztrajnost pa ji je odprla vrata v televizijski svet, kjer je kasneje postala ena najbolj prepoznavnih voditeljic v Veliki Britaniji. Od dekleta, ki je odraščalo brez očeta in se soočalo z negativnimi spletnimi komentarji, je Maya postala ena ključnih osebnosti največjih resničnostnih formatov.

Preberi še: Leon Casar obiskal Kajo in Karla v Zagrebu

Danes je obraz šova Love Island, sodelovala pa je tudi pri številnih drugih televizijskih projektih in modnih kampanjah, zaradi česar velja za eno najvplivnejših voditeljic v britanskem medijskem prostoru. Pogosto poudarja pomen samozavesti, sprejemanja sebe in nepopustljivosti pri doseganju ciljev. Mnogi jo opisujejo kot simbol nove generacije žensk, ki so uspešne, neodvisne in samozavestne.

Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija
Preberi še
Vroča lepotica, ki je postala prava TikTok senzacija

 

Svetovni televizijski fenomen Otok ljubezni (Love Island) prihaja v Slovenijo. Priljubljen šov, ki je osvojil občinstvo po vsem svetu, bo prvič odprl vrata vile za tekmovalce iz naše regije. Vsi samski, drzni in ljubezni željni se lahko prijavijo v prvo sezono, v kateri bodo iskali ljubezen v razkošni vili na eksotičnem otoku ter se potegovali za glavno nagrado v višini 50.000 €. Prijavite se lahko TUKAJ

 

 

Vir: Net.hr

Prejšnji članek
Svet slavnih

Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke

Naslednji članek
Svet slavnih

56-letna žena Jeffa Bezosa si želi osmega otroka

