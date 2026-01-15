Sin legende po očetovih stopinjah

Devetnajstletni Maximilian Ibrahimović, sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića, bo do konca sezone nastopal kot posojen igralec pri Ajaxu. Doslej je bil del mladinskega pogona AC Milana, kluba, kjer je globok pečat pustil tudi njegov oče. Prestop v Amsterdam tako predstavlja simbolično nadaljevanje družinske nogometne zgodbe in hkrati pomemben korak v razvoju mladega napadalca.

icon-expand Maximilian Ibrahimović,sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića. FOTO: Profimedia

Ob prihodu v klub se je Maximilian dotaknil tudi teže slavnega priimka: "Kul je, da je tudi on igral za Ajax. Vesel sem, da imam priložnost igrati tukaj, a Ibrahimović je samo priimek – jaz sem samo Maximilian," je povedal ob predstavitvi.

Podoba, ki spominja na Zlatana

Maximilian ne pritegne pozornosti zgolj zaradi priimka. Visok, atletsko grajen in z resnim, osredotočenim pogledom močno spominja na Zlatana v njegovih mlajših letih. Čeprav so primerjave neizogibne, mladi Ibrahimović poudarja, da želi svojo pot graditi samostojno – z delom, disciplino in napredkom na igrišču.

