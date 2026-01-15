Bibaleze.si
Sin legende po očetovih stopinjah

B.R.
Svet slavnih 0
15. 01. 2026 10.41

Priimek Ibrahimović bo znova odmeval po Amsterdamu. Več kot dvajset let po tem, ko je dres Ajaxa nosil legendarni Zlatan Ibrahimović, v sloviti nizozemski klub prihaja njegov starejši sin Maximilian Ibrahimović, ki nadaljuje nogometno pot po stopinjah enega najboljših nogometašev 21. stoletja.

Maximilian Ibrahimović

Devetnajstletni Maximilian Ibrahimović, sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića, bo do konca sezone nastopal kot posojen igralec pri Ajaxu. Doslej je bil del mladinskega pogona AC Milana, kluba, kjer je globok pečat pustil tudi njegov oče. Prestop v Amsterdam tako predstavlja simbolično nadaljevanje družinske nogometne zgodbe in hkrati pomemben korak v razvoju mladega napadalca.

Maximilian Ibrahimović,sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića.
Maximilian Ibrahimović,sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića. FOTO: Profimedia

Ob prihodu v klub se je Maximilian dotaknil tudi teže slavnega priimka: "Kul je, da je tudi on igral za Ajax. Vesel sem, da imam priložnost igrati tukaj, a Ibrahimović je samo priimek – jaz sem samo Maximilian," je povedal ob predstavitvi.

Podoba, ki spominja na Zlatana

Maximilian ne pritegne pozornosti zgolj zaradi priimka. Visok, atletsko grajen in z resnim, osredotočenim pogledom močno spominja na Zlatana v njegovih mlajših letih. Čeprav so primerjave neizogibne, mladi Ibrahimović poudarja, da želi svojo pot graditi samostojno – z delom, disciplino in napredkom na igrišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Maximiliana ima Zlatan Ibrahimović še mlajšega sina Vincenta, ki prav tako kaže zanimanje za nogomet. Oba sinova ima z dolgoletno partnerico Heleno Seger, ki je od njega starejša enajst let. Družina že vrsto let živi bolj zasebno življenje, a nogomet ostaja pomemben del njihovega vsakdana.

Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića
Maximilian Ibrahimović Zlatan Ibrahimović Ajax nogomet nadaljevanje kariere
Komentarji (0)

