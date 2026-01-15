Sin legende po očetovih stopinjah

Devetnajstletni Maximilian Ibrahimović, sin legendarnega Zlatana Ibrahimovića, bo do konca sezone nastopal kot posojen igralec pri Ajaxu. Doslej je bil del mladinskega pogona AC Milana, kluba, kjer je globok pečat pustil tudi njegov oče. Prestop v Amsterdam tako predstavlja simbolično nadaljevanje družinske nogometne zgodbe in hkrati pomemben korak v razvoju mladega napadalca.
Ob prihodu v klub se je Maximilian dotaknil tudi teže slavnega priimka: "Kul je, da je tudi on igral za Ajax. Vesel sem, da imam priložnost igrati tukaj, a Ibrahimović je samo priimek – jaz sem samo Maximilian," je povedal ob predstavitvi.
Podoba, ki spominja na Zlatana
Maximilian ne pritegne pozornosti zgolj zaradi priimka. Visok, atletsko grajen in z resnim, osredotočenim pogledom močno spominja na Zlatana v njegovih mlajših letih. Čeprav so primerjave neizogibne, mladi Ibrahimović poudarja, da želi svojo pot graditi samostojno – z delom, disciplino in napredkom na igrišču.
Poleg Maximiliana ima Zlatan Ibrahimović še mlajšega sina Vincenta, ki prav tako kaže zanimanje za nogomet. Oba sinova ima z dolgoletno partnerico Heleno Seger, ki je od njega starejša enajst let. Družina že vrsto let živi bolj zasebno življenje, a nogomet ostaja pomemben del njihovega vsakdana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV