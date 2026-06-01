Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina

S.B.
Svet slavnih 0
01. 06. 2026 12.53

Belgijski igralec Matthias Schoenaerts in njegova partnerka Zoey Hasselbank sta postala starša. Veselo novico sta delila na družbenih omrežjih, kjer sta razkrila tudi, da se jima je rodil sin.

Matthias Schoenaerts

Slavni belgijski igralec Matthias Schoenaerts in njegova partnerka Zoey Hasselbank sta postala starša sinu, ki sta ga poimenovala Ulysse Emmanuel Julien Schoenaerts. Novico je najprej na Instagramu delila Zoey, kasneje pa so jo povzeli tudi številni belgijski in nizozemski mediji.

Gre za prvega skupnega otroka

Schoenaerts in Hasselbankeva, ki je DJ-ka, sta se v javnosti kot par začela pojavljati v zadnjem letu, o svojem zasebnem življenju pa sicer ne razkrivata veliko.

Matthias Schoenaerts je eden najbolj prepoznavnih belgijskih igralcev svoje generacije.FOTO: Profimedia

Kdo je Matthias Schoenaerts?

Matthias Schoenaerts je eden najbolj prepoznavnih belgijskih igralcev svoje generacije. Mednarodno je zaslovel z vlogami v filmih Bullhead, Rust and Bone, The Danish Girl in The Mustang, pojavil pa se je tudi v številnih hollywoodskih produkcijah.

Njegova kariera se je začela že zelo zgodaj, danes pa velja za enega najbolj cenjenih evropskih igralcev, ki redno sodeluje tudi v ameriških filmskih projektih.

O zasebnem življenju

Schoenaerts svoje zasebno življenje običajno ohranja stran od medijev. Tokrat je s partnerko naredil izjemo in z javnostjo delil enega najpomembnejših trenutkov v svojem življenju.

Vir: Hln.be

Matthias Schoenaerts novorojenček starševstvo znane osebnosti družinsko življenje
