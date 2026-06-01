Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina

Slavni belgijski igralec Matthias Schoenaerts in njegova partnerka Zoey Hasselbank sta postala starša sinu, ki sta ga poimenovala Ulysse Emmanuel Julien Schoenaerts . Novico je najprej na Instagramu delila Zoey, kasneje pa so jo povzeli tudi številni belgijski in nizozemski mediji.

Schoenaerts in Hasselbankeva, ki je DJ-ka, sta se v javnosti kot par začela pojavljati v zadnjem letu, o svojem zasebnem življenju pa sicer ne razkrivata veliko.

Matthias Schoenaerts je eden najbolj prepoznavnih belgijskih igralcev svoje generacije. Mednarodno je zaslovel z vlogami v filmih Bullhead, Rust and Bone, The Danish Girl in The Mustang, pojavil pa se je tudi v številnih hollywoodskih produkcijah.

Njegova kariera se je začela že zelo zgodaj, danes pa velja za enega najbolj cenjenih evropskih igralcev, ki redno sodeluje tudi v ameriških filmskih projektih.