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Sta zvezdnika v resnici brata?

S.B.
Svet slavnih 0
22. 09. 2026 02.30

Matthew McConaughey in Woody Harrelson sta prijatelja že skoraj tri desetletja. Skupaj sta igrala v filmu EDtv, nato v kultni seriji True Detective, njuno prijateljstvo pa je sčasoma postalo tako tesno, da njuni družini drug drugega kličejo stric Matthew in stric Woody.

Matthew McConaughey in Woody Harrelson

A pred nekaj leti se je njuno prijateljstvo znašlo pred precej nenavadnim vprašanjem: kaj če nista samo prijatelja, ampak sta v resnici polbrata?

Zgodba se je začela na družinskih počitnicah v Grčiji in z enim samim stavkom McConaugheyjeve mame.

Vsi so se šalili, da sta si podobna

McConaughey in Harrelson sta se z družinama pred približno devetimi leti odpravila na počitnice v Grčijo. Otroci so takrat gledali stare fotografije svojih očetov in opazili nekaj, kar so jima očitno že večkrat povedali tudi drugi: Matthew in Woody sta si neverjetno podobna.

Podobne obrazne poteze, manire in način vedenja so hitro pripeljali do šal, da sta videti kot brata.

In prav v tem trenutku je McConaugheyjeva mama Mary Kathlene McConaughey oziroma Ma Mac izrekla stavek, zaradi katerega šala nenadoma ni bila več samo šala.

Obrnila se je k Woodyju in mu rekla, da je poznala njegovega očeta.

Na prvi pogled precej nedolžen stavek. Toda po pripovedovanju obeh igralcev je bil način, kako ga je izrekla, vse prej kot nedolžen.

Woody je namreč dobil občutek, da je bil za besedo 'poznala' precej pomenljiv premor.

"Poznala sem tvojega očeta ..." In prav ta premor je sprožil ugibanja.

Podobne obrazne poteze, manire in način vedenja so hitro pripeljali do šal, da sta videti kot brata.
Podobne obrazne poteze, manire in način vedenja so hitro pripeljali do šal, da sta videti kot brata.FOTO: Profimedia

Bilo je veliko več kot samo prijateljstvo

Woody Harrelson je leta 2026 ponovno opisal ta nenavadni trenutek. Povedal je, da je Ma Mac poznal že več kot 25 let, zato ga je presenetilo, da mu je šele takrat omenila, da je poznala njegovega očeta.

Še bolj zanimivo pa je bilo tisto, kar je sledilo.

Po Harrelsonovih besedah je pozneje izvedel, da odnos med njegovim očetom in McConaugheyjevo mamo morda ni bil zgolj prijateljski.

McConaughey je podobno zgodbo povedal že leta 2023 v podkastu Kelly Ripa. Takrat je dejal, da so po mamini pripombi začeli delati računico.

In prišli do zanimivega naključja.

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Časovnica je nenadoma postala zelo zanimiva

McConaugheyjeva starša, James Donald McConaughey in Mary Kathlene McCabe, sta se v svojem burnem zakonu večkrat razšla. Prav v času enega od njunih razhodov naj bi bil Charles Harrelson, Woodyjev oče, na prostosti oziroma na pogojnem dopustu.

Ko sta igralca primerjala časovnico, sta ugotovila, da se določena obdobja ujemajo.

McConaughey je zato omenjal tudi morebitne sledi v zahodnem Teksasu, kjer bi se lahko zgodilo srečanje med njegovo mamo in Charlesom Harrelsonom.

Toda pomembno dejstvo je, da to nikakor še ni dokaz, da sta igralca v resnici v sorodu. Gre le za možnost, ki sta jo sama začela raziskovati na podlagi pripovedi in časovnice.

Woody bi test naredil, Matthew je precej bolj zadržan

Ko se je pojavila možnost DNK-testa, Woody Harrelson očitno ni imel večjih pomislekov.

Matthew McConaughey pa je bil precej bolj previden.

Razlog je razumljiv. Če bi test pokazal, da sta z Woodyjem res polbrata, bi to pomenilo tudi, da njegov dolgoletni oče James Donald McConaughey morda ni njegov biološki oče.

"Kaj pa, če mi govoriš, da moj oče po 53 letih verjetno ni moj pravi oče?" je McConaughey pojasnil svoje pomisleke.

Harrelson je na vse skupaj gledal precej bolj sproščeno. Po njegovem bi Matthew v primeru pozitivnega rezultata izgubil eno vprašanje, hkrati pa dobil brata.

Čeprav ne vesta, ali si delita očeta, se že vrsto let obnašata kot brata.
Čeprav ne vesta, ali si delita očeta, se že vrsto let obnašata kot brata.FOTO: Profimedia

In potem sta iz nenavadne zgodbe naredila serijo

Njuna nenavadna družinska teorija je postala tudi osnova za novo humoristično serijo Brothers.

V njej igrata izmišljeni različici samih sebe, ki se soočita z možnostjo, da sta v resnici polbrata. Serija seveda ni dokumentarec in njena zgodba je precej bolj razdelana in komična različica resničnega dogodka.

Posebnost serije je, da se vsaka epizoda začne z napisom 'Based on a true rumor' oziroma 'Posneto po resnični govorici.'

In prav tu se zgodba začne lepo prepletati z njunim resničnim prijateljstvom.

Kajti čeprav ne vesta, ali si delita očeta, se že vrsto let obnašata kot brata.

Njuni otroci so odraščali skupaj, družini se družita, igralca pa sta si tako podobna, da so se po McConaugheyjevih besedah njihovi družinski člani ob gledanju fotografij včasih celo zmotili, kdo je na njih.

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Od filmskih partnerjev do skoraj bratov

McConaughey in Harrelson sta se spoznala pri filmu EDtv leta 1998 oziroma 1999, njuno prijateljstvo pa se je nadaljevalo tudi po koncu snemanja.

Leta 2014 sta se ponovno združila v prvi sezoni serije True Detective, kjer sta igrala detektiva Rusta Cohla in Martyja Harta. Oba sta za svoji vlogi prejela nominaciji za emmyja.

Njuna kemija na zaslonu je bila tako močna, da je bila ideja o njunem morebitnem sorodstvu za mnoge skoraj preveč dobra, da bi bila resnična.

Toda za zdaj ostaja pri tem: v resnici ne vesta, ali sta biološka brata. DNK-test, ki bi govorice dokončno potrdil ali ovrgel, očitno še ni dal končnega odgovora.

Matthew McConaughey Woody Harrelson slavne osebnosti družinska skrivnost DNK test
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