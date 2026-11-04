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Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta

S.B.
Svet slavnih 0
04. 11. 2026 12.56

Hčerka slavnega hollywoodskega igralca Matta Damona, 20-letna Isabella Damon, je na letošnji podelitvi modnih nagrad CFDA v New Yorku pritegnila številne poglede. Na rdeči preprogi se je pojavila v družbi slavnega očeta, a s svojo elegantno in nekoliko drzno modno izbiro hitro ukradla pozornost. Mlada Isabella je dokazala, da ima tudi sama precej občutka za modo, in nakazala, da utegne biti pred njo obetavna manekenska kariera.

isabella damon
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V središču pozornosti v družbi slavnega očeta

Na podelitvi nagrad CFDA Fashion Awards, ki je potekala v New Yorku, je Matt Damon tokrat izbral prav posebno spremljevalko, svojo 20-letno hčerko Isabello. Dogodek, ki velja za enega pomembnejših večerov v svetu ameriške mode, je bil zanju tudi priložnost za skupen večer v znamenju mode in družinske povezanosti.

Isabella je za to priložnost izbrala dolgo belo kvačkano obleko modne znamke Luar. Posebnost kreacije so bili izraziti resasti detajli na rokavih in spodnjem robu, ki so obleki dodali nekaj dramatičnosti in lahkotnosti. Videz je dopolnila s črno torbico, vpadljivimi uhani in elegantno speto pričesko.

Njen modni izbor je očitno navdušil tudi oblikovalca znamke Luar Raula Lopeza, ki je pod njeno objavo na Instagramu pustil komentar "Ikonično, sestra." Isabella mu je odgovorila z navdušenjem in pohvalila njegovo ustvarjalnost.

Medtem je Matt Damon ostal zvest klasični eleganci. Oblekel je črno obleko modne hiše Ralph Lauren, pod katero je nosil črno puli majico. Na dogodku je imel tudi pomembno vlogo, saj je podelil nagrado za najboljšega oblikovalca moških oblačil, ki jo je prejel Ralph Lauren.

Isabella in Matt Damon na rdeči preprogi.
Isabella in Matt Damon na rdeči preprogi.FOTO: Profimedia

Slavni oče je na hčerko zelo ponosen

Isabella ni zgolj hčerka enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, ampak si počasi utira tudi svojo pot v svetu mode. Avgusta letos je namreč podpisala pogodbo z ugledno manekensko agencijo IMG Models, pod okriljem katere delujejo tudi številna znana imena modne industrije.

Matt Damon svoje hčerke pri tem ne skriva ponosa. V pogovoru za revijo PEOPLE je poudaril, da je Isabella čudovita mlada ženska in da komaj čaka, da vidi, kaj bo ustvarila v življenju.

Zasijala je v beli, ikonični obleki znamke Luar.
Zasijala je v beli, ikonični obleki znamke Luar. FOTO: Profimedia

Na rdeči preprogi sta pokazala tudi, da imata zelo sproščen odnos

Ko so ju vprašali, kakšne nasvete si izmenjujeta, je Isabella v šali dejala, da očetu nasvete daje že zelo dolgo. Igralec se je strinjal in hudomušno pripomnil, da je bilo očitno samo vprašanje časa, kdaj bo prišlo do tega.

Damon z ženo Luciano Barroso vzgaja štiri hčerke: Alexio, Isabello, Gio in Stello. Družina se pogosto pojavlja skupaj na pomembnih dogodkih, igralec pa je že večkrat poudaril, kako veliko mu pomeni podpora njegovih deklet.

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Viri: E! Online, People

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