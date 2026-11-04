Komaj 20-letna hčerka Matta Damona zasenčila slavnega očeta

Na podelitvi nagrad CFDA Fashion Awards, ki je potekala v New Yorku, je Matt Damon tokrat izbral prav posebno spremljevalko, svojo 20-letno hčerko Isabello. Dogodek, ki velja za enega pomembnejših večerov v svetu ameriške mode, je bil zanju tudi priložnost za skupen večer v znamenju mode in družinske povezanosti.

Isabella je za to priložnost izbrala dolgo belo kvačkano obleko modne znamke Luar. Posebnost kreacije so bili izraziti resasti detajli na rokavih in spodnjem robu, ki so obleki dodali nekaj dramatičnosti in lahkotnosti. Videz je dopolnila s črno torbico, vpadljivimi uhani in elegantno speto pričesko.

Njen modni izbor je očitno navdušil tudi oblikovalca znamke Luar Raula Lopeza, ki je pod njeno objavo na Instagramu pustil komentar "Ikonično, sestra." Isabella mu je odgovorila z navdušenjem in pohvalila njegovo ustvarjalnost.

Medtem je Matt Damon ostal zvest klasični eleganci. Oblekel je črno obleko modne hiše Ralph Lauren, pod katero je nosil črno puli majico. Na dogodku je imel tudi pomembno vlogo, saj je podelil nagrado za najboljšega oblikovalca moških oblačil, ki jo je prejel Ralph Lauren.