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Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse

S.B.
Svet slavnih 0
10. 07. 2026 08.24

Na londonski premieri težko pričakovanega filma Odiseja, režiserja Christopherja Nolana je pozornost poleg zvezdniške igralske zasedbe pritegnil tudi Matt Damon. Oskarjevec se je po rdeči preprogi sprehodil v družbi žene Luciane Barroso in vseh štirih hčera, Alexie, Isabelle, Gie in Stelle ter navdušil oboževalce.

Matt Damon

Po premieri je filmski igralec Matt Damon priznal, da ga je pogled na odrasle hčerke ganil do solz. "Vse so tako zrasle. Imel sem pravi očetovski ganljivi trenutek," je povedal v intervjuju na rdeči preprogi. Dodal je, da je ponosen, ker je lahko ta pomemben trenutek v svoji karieri delil z družino, ki mu je med snemanjem filma stala ob strani.

Ljubezenska zgodba, ki se je začela povsem po naključju

Matt Damon in Luciana Barroso sta eden najbolj trdnih hollywoodskih parov. Spoznala sta se leta 2003 v Miamiju, kjer je igralec snemal film Stuck on You. Po njegovih besedah ga je ekipa po koncu snemalnega dne pregovorila, naj se jim pridruži v bližnjem baru. Tam je za točilnim pultom delala Luciana.

Damon je pozneje večkrat povedal, da je bilo njuno srečanje prava sreča v nesreči. Luciana ga je, da bi se izognila pozornosti oboževalcev, celo prosila, ali ji lahko za nekaj časa pomaga za točilnim pultom. Iz kratkega pogovora se je razvila ljubezenska zgodba, ki traja še danes. Poročila sta se leta 2005 na zasebni slovesnosti v New Yorku.

Matt Damon in Luciana Barroso sta eden najbolj trdnih hollywoodskih parov.
Matt Damon in Luciana Barroso sta eden najbolj trdnih hollywoodskih parov.FOTO: Profimedia

Ponosen oče štirih deklet

Čeprav mnogi mislijo, da ima Matt Damon tri otroke, je v resnici oče štirih hčera. Ko se je poročil z Luciano, je postal tudi očim njene hčerke Alexie, ki jo ima iz prejšnje zveze. Damon je večkrat poudaril, da Alexie nikoli ni dojemal drugače kot svoje biološke otroke.

Skupaj z Luciano sta nato dobila še tri hčerke, Isabello, Gio in Stello. Danes je Alexia stara 27 let in se je podala v filmski svet kot direktorica fotografije oziroma snemalka. Isabella ima 20 let, Gia 17, najmlajša Stella pa 15 let.

Matt Damon v družbi žene in hčera.
Matt Damon v družbi žene in hčera.FOTO: Profimedia

Družina je vedno na prvem mestu

Čeprav Matt Damon velja za enega največjih hollywoodskih zvezdnikov, je večkrat poudaril, da je očetovstvo njegova najpomembnejša življenjska vloga. Zaradi družine že vrsto let sprejema manj filmskih projektov, snemanja pa skuša organizirati tako, da ni predolgo odsoten od doma.

Ob premieri filma Odiseja (The Odyssey) je priznal, da je bilo snemanje zelo zahtevno in dolgotrajno, zato je morala njegova družina marsikaj žrtvovati. Kljub temu so ga med snemanjem večkrat obiskale, zdaj pa ga spremljajo tudi na promocijski turneji filma.

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Vir: People

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