Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja

Matija Cvek v intervjujih pogosto poudarja, da mu je zasebnost pomembna in da ga prav družina drži prizemljenega kljub hitremu tempu glasbene kariere. Tudi njegova javna podoba kaže na človeka, ki kljub razprodanim koncertom in hitom ostaja blizu vsakdanjim vrednotam kot so družini, prijatelji in ustvarjanje brez pretiranega glamurja.

Njegovi oboževalci ga pogosto opisujejo kot "enega redkih regionalnih izvajalcev, ki deluje iskreno in brez umetnega estradnega blišča".

Njegova soproga Miriam Cikron, Zagrepčanka, se ne pojavlja pogosto v medijih in se drži precej zasebno. Prav ta njena umirjena, zasebna drža je tudi razlog, da par svojo zgodbo večinoma živi stran od reflektorjev. Po približno dveh letih zveze sta se Miriam in Matija poročila, julija 2024 v Zagrebu, v intimnem krogu, daleč od velikega medijskega spektakla. Istega leta pa sta postala tudi starša, rodila se jima je hči Lota, kar je Cvek večkrat izpostavil kot eno najpomembnejših prelomnic v svojem življenju.