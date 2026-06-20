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Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja

S.B.
Svet slavnih 0
20. 06. 2026 04.00

Hrvaški glasbenik Matija Cvek je na družbenih omrežjih delil kolaž fotografij z družinskega oddiha v Italiji. Ob posnetkih iz Milana, Bergama in ob jezeru Como je pripisal preprosto, a zgovorno sporočilo: "Realno, samo plesali, jedli in pili smo."

matija cvek

Družina kot njegova stalnica

Matija Cvek v intervjujih pogosto poudarja, da mu je zasebnost pomembna in da ga prav družina drži prizemljenega kljub hitremu tempu glasbene kariere. Tudi njegova javna podoba kaže na človeka, ki kljub razprodanim koncertom in hitom ostaja blizu vsakdanjim vrednotam kot so družini, prijatelji in ustvarjanje brez pretiranega glamurja.

Njegovi oboževalci ga pogosto opisujejo kot "enega redkih regionalnih izvajalcev, ki deluje iskreno in brez umetnega estradnega blišča".

Njegova soproga Miriam Cikron, Zagrepčanka, se ne pojavlja pogosto v medijih in se drži precej zasebno. Prav ta njena umirjena, zasebna drža je tudi razlog, da par svojo zgodbo večinoma živi stran od reflektorjev. Po približno dveh letih zveze sta se Miriam in Matija poročila, julija 2024 v Zagrebu, v intimnem krogu, daleč od velikega medijskega spektakla. Istega leta pa sta postala tudi starša, rodila se jima je hči Lota, kar je Cvek večkrat izpostavil kot eno najpomembnejših prelomnic v svojem življenju.

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V zadnjih letih je Matija Cvek vse bolj prepoznan tudi kot mentor in podpornik mlajše generacije glasbenikov. Eden najbolj izpostavljenih primerov je hrvaški glasbeni fenomen Jakov Jozinović, ki je postal znan z viralnimi interpretacijami in razprodanimi koncerti po regiji. Cvek zanj ni le glasbeni sodelavec, ampak tudi nekakšen "starejši brat" v industriji.

Kot je razvidno iz več intervjujev in javnih nastopov, Cvek poudarja, da je pri Jozinoviću ključno predvsem to, da je kljub hitremu vzponu ostal prizemljen in osredotočen na glasbo. Njuno sodelovanje je preraslo v ustvarjalno partnerstvo, ki vključuje tudi skupne nastope in delo pri novih projektih.

Posebno odmeven je bil tudi njun skupni koncertni trenutek, ko sta skupaj nastopila z Džejlo Ramović, kar je sprožilo val navdušenja na družbenih omrežjih.

Cvek pa je močno prisoten tudi v Sloveniji, kjer redno nastopa in sodeluje z lokalnimi izvajalci. Najbolj prepoznavno sodelovanje je duet z Enejom Juršičem, s katerim je ustvaril uspešnico "Trebaš li me", ki je postala ena bolj predvajanih regionalnih pesmi zadnjih let.

Slovensko občinstvo ga je sicer sprejelo že prej, saj je s svojimi nastopi v Ljubljani in drugih mestih postal del širšega balkanskega glasbenega vala, ki povezuje hrvaške, slovenske in srbske izvajalce v enotno sceno.

Matija Cvek družinsko življenje zvezdniki glasba osebnosti
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