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Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina

S.B.
Svet slavnih 0
12. 06. 2026 07.58

Priljubljeni slovenski radijski voditelj Matic Herceg in njegova partnerka Kaja Klančar sta se razveselila rojstva prvega otroka. Par je veselo novico delil na družbenih omrežjih, kjer sta sporočila, da se jima je rodil sin Nik.

Matic Herceg

Matic Herceg je slovenski javnosti najbolj poznan kot radijski voditelj in komentator spletne oddaje Kmetija: Cela štala. Širšo prepoznavnost je dosegel tudi leta 2023, ko je v izboru portala Zadovoljna.si osvojil naziv najbolj seksi znanega Slovenca. Takrat je v glasovanju prejel največ podpore bralcev in premagal številne znane obraze slovenske medijske in zabavne scene.

Matic Herceg
Matic HercegFOTO: Instagram

Po rojstvu sina Nika se za Hercega začenja novo življenjsko obdobje. Čeprav podrobnosti o družinskem življenju par za zdaj ohranja zase, sta z objavo pokazala veliko veselje ob prihodu prvorojenca.

Medtem ko so oboževalci še vedno navdušeni nad veselo novico, je jasno, da bo v prihodnjih mesecih največ pozornosti priljubljenega voditelja namenjene prav novemu družinskemu članu. Kako se bo znašel v vlogi očeta, bo zagotovo zanimalo številne njegove sledilce.

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