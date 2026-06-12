Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina

Matic Herceg je slovenski javnosti najbolj poznan kot radijski voditelj in komentator spletne oddaje Kmetija: Cela štala. Širšo prepoznavnost je dosegel tudi leta 2023, ko je v izboru portala Zadovoljna.si osvojil naziv najbolj seksi znanega Slovenca . Takrat je v glasovanju prejel največ podpore bralcev in premagal številne znane obraze slovenske medijske in zabavne scene.

Po rojstvu sina Nika se za Hercega začenja novo življenjsko obdobje. Čeprav podrobnosti o družinskem življenju par za zdaj ohranja zase, sta z objavo pokazala veliko veselje ob prihodu prvorojenca.

Medtem ko so oboževalci še vedno navdušeni nad veselo novico, je jasno, da bo v prihodnjih mesecih največ pozornosti priljubljenega voditelja namenjene prav novemu družinskemu članu. Kako se bo znašel v vlogi očeta, bo zagotovo zanimalo številne njegove sledilce.