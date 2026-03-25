Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu

Med objavami, ki so se pojavile, je v ospredju sporočilo hvaležnosti. Na Instagramu so številne znane Slovenke delile posnetke toplih družinskih trenutkov, osebne utrinke iz starševstva in iskrene besede, ki odražajo, kako dragocena je vsaka mala gesta, objem ali nasmeh, ki ga otroci podarijo svojim mamam. Ena najbolj priljubljenih in spoštovanih glasbenic na slovenski sceni, Manca Špik je v zasebnem življenju tudi mama hčerke Lane. Hči ji je dala povsem nov smisel in poglobila njeno dojemanje ljubezni, odgovornosti in osebne rasti. V intervjuju za Ona Plus pa je Manca pred časom iskreno spregovorila o tem, kako se je njeno življenje ob rojstvu Lane povsem spremenilo. Zapisala je, da jo je materinstvo opogumilo, ji dalo samozavest in notranjo moč ter ji pomagalo sprejeti najpomembnejšo odgovornost, ki jo lahko nosi ženska. Danes pa je na osebnem profilu na Instagramu delila krasen zapis v čast materinskemu dnevu. Manca Špik: "Že 10 let sem mama... Tako zelo zelo sem si želela to postati... Neizmerno sem hvaležna vsak dan za mojo zdravo Lanči! Čestitke ob materinskem dnevu, drage mamice! Carice smo!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nina Osenar Kontrec je ena najbolj prepoznavnih osebnosti slovenskega medijskega prostora, znana je kot televizijska voditeljica, pevka in avtorica. S svojo karizmo, šarmom in energijo je že vrsto let priljubljena med gledalci in bralci, a njena življenjska zgodba sega veliko globlje od televizijskih zaslonov in odrskih nastopov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po rojstvu sina Marlona je Nina doživela eno najtežjih življenjskih preizkušenj. Za pet let jo je prizadel sindrom kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom, ki jo je popolnoma prikoval na posteljo in ji odvzel vsakodnevno vitalnost. To obdobje je bilo tako intenzivno in življenjsko prelomno, da je Nino spodbudilo, da je o svojih izkušnjah napisala knjigo V objemu življenja, v kateri iskreno in ganljivo opisuje boj z boleznijo, notranje stiske, upanje in ponovno premagovanje težav. Zdaj je ob materinskem dnevu delila ganljivo objavo in pripisala svoje misli o tej najbolj pomembni življenjski vlogi. Nina Kontrec Osenar: "Danes delim z vami edinstveni trenutek, trenutek, ko sem postala mama. Moj Dejan naju je ujel par minut po porodu. V trenutku je bila najina vez neprebojna, v trenutku je moj svet dobil nov smisel, v trenutku sem vedela, da sem ze od nekdaj hrepenela po njem. Moj Marlon. Ko je s svojo rokico stisnil moj prst se je nadme zgrnila cista ljubezen, ljubezen, ki mi je bila do tedaj nepoznana. Moje srce je od takrat zapolnjeno. In utripa skupaj z njegovim do mojega poslednjega diha in onkraj zemeljskih vdihov. Ljubim ga, mojega sincka. Čestitke in poklon vsem mamam tega sveta!" Rebeka Dremelj je ena najbolj prepoznavnih Slovenk na glasbeni in medijski sceni, pevka, nekdanja miss Slovenije, televizijska voditeljica, manekenka in podjetnica. Zasebno pa je Rebeka mamica dveh krasnih hčera, Šajane in Sije in pogostokrat rada poudari, da ji materinstvo prinaša novo perspektivo, da je doma mnogo manj glamurozno kot na odru, a veliko bolj pristno in polno čustev. Priznala je tudi, da se v vsakdanjih trenutkih, ko ni posebne prireditve ali snemanja, skriva največ lepote: v igri z otroki, njihovem smehu in skupnih družinskih trenutkih, ki jih skuša ohraniti zase in jih deliti z ljubeznijo. Tokrat pa je pripisala, da je izjemno hvaležna, da je mama.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rebeka Dremelj: "Ena mojih najljubših fotografij. 17.9.2012 sem prvič dobila naziv mama... in od takrat naprej – adijo mir, spanje in "moj čas". Ampak veš kaj? Za vsako minuto, ki jo "izgubiš", dobiš nazaj nekaj desetkrat več. Smeh. Objemi. "Mami poglej!" trenutki. In tista čista, brezpogojna ljubezen, ki te zadane naravnost v srce. Ne bi šla nazaj. Niti za en dan. Ker je tole... vse. Hvaležna do neba, da sem mama" Katarina Benček: "Skoraj bi ostala brez naziva mama"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenska modna vplivnica in podjetnica Katarina Benček, ki jo poznamo tudi iz udeležbe v šovu Super par, kjer sta z Markom pokazala, da sta tudi v resnici super par, ki drži skupaj ob vzponih in padcih je bila v svoji objavi kratka: "Vesel materinski dan moje drage mame". Nekoliko bolj zgovorna pa v pripisih na seriji fotografij, ki si jih lahko ogledate v zgornji objavi. Čustven zapis nas opominja, da ne glede na to kako je materinska vloga lahko zahtevna, smo v resnici priviligirane, da smo lahko mame. Da nam je dano, da v naročju držimo dete. In da je to nekaj največ, kar lahko imaš v življenju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči