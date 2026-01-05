Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka

Slovenski kuharski mojster in sodnik oddaje MasterChef Slovenija, Mojmir Šiftar, bo letos postal očka. Skupaj z ženo Anjo sta na Instagramu delila prikupen videoposnetek, v katerem je Anja pokazala že lepo zaobljen trebušček. Ob posnetku sta zapisala: " 2025 – zelo zaseden urnik. 2026, gremo! "

Mojmir, prepoznaven kot sodnik v MasterChef Slovenija in eden vodilnih glasov slovenske kulinarične scene, sicer svojega zasebnega življenja ne deli z oboževalci, občasno pa vseeno naredi izjemo, prav tako tudi njegova izbranka, še posebej ko pride do lepih prelomnic v življenju, kot je na primer obletnica poroke: "Štiri leta in še zmeraj pleševa, malo nama sicer kdaj pa kdaj ritem ponagaja, pa dava takrat muziko bolj na glas in gre."