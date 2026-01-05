Bibaleze.si
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka

B.R.
Svet slavnih 1
05. 01. 2026 11.20

MasterChef sodnik Mojmir Šiftar, vrhunski kulinarični mojster, in njegova prikupna žena Anja sta razkrila, da bo leto 2026 zelo posebno.

Mojmir Šiftar

Slovenski kuharski mojster in sodnik oddaje MasterChef Slovenija, Mojmir Šiftar, bo letos postal očka. Skupaj z ženo Anjo sta na Instagramu delila prikupen videoposnetek, v katerem je Anja pokazala že lepo zaobljen trebušček. Ob posnetku sta zapisala: "2025 – zelo zaseden urnik. 2026, gremo!"

Mojmir, prepoznaven kot sodnik v MasterChef Slovenija in eden vodilnih glasov slovenske kulinarične scene, sicer svojega zasebnega življenja ne deli z oboževalci, občasno pa vseeno naredi izjemo, prav tako tudi njegova izbranka, še posebej ko pride do lepih prelomnic v življenju, kot je na primer obletnica poroke: "Štiri leta in še zmeraj pleševa, malo nama sicer kdaj pa kdaj ritem ponagaja, pa dava takrat muziko bolj na glas in gre."

Mojmir Šiftar MasterChef nosečnost družina otroci
rogla 05. 01. 2026 12.23
Diskriminacija - poročanje o rojstvih otrok le "znanih" staršev!
