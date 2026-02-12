Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku

B.R.
Svet slavnih 0
12. 02. 2026 09.55

Britanska televizijska zvezdnika Sam in Alice Vanderpump sta postala starša. Srečen dogodek je svetovno odmeval, potem ko sta potrdila rojstvo svojega prvega otroka, sina Marmadukeja, ki ga bosta predvsem klicala Duke.

Sam in Alice Vanderpump
Sam in Alice Vanderpump
Sam in Alice Vanderpump FOTO: Profimedia

Marmaduke – ime s pomenom

Sinček Sama in Alice Vanderpump je na svet prišel 9. februarja v Londonu.

Ime Marmaduke je par izbral kot čustveno posvetitev Samovemu pokojnemu očetu Marku Vanderpumpu, ki je umrl leta 2018. Kot so zapisali na spletni strani GALA, ima ime za družino močan osebni pomen, hkrati pa simbolizira začetek nove generacije v družini Vanderpump. Starša sta z oboževalci delila tudi prvo fotografijo, na kateri so vidne roke obeh staršev in novorojenčka, kar je sprožilo val toplih odzivov in čestitk na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poroka in intimno družinsko življenje

Sam in Alice sta se zaročila marca 2025 in se decembra istega leta poročila v intimnem obredu v Londonu, nekaj mesecev pred rojstvom sina. Par je poudaril, da sta se želela poročiti, da bi vsi imeli enak priimek, kar jima kot družini veliko pomeni. Poročila sta se v krogu najbližjih prijateljev in družine, brez velike medijske pozornosti.

Veselje kljub zdravstvenim izzivom

Rojstvo Marmadukeja prihaja v času, ko se Sam Vanderpump sooča z resnimi zdravstvenimi težavami. Kot so poročali na spletnem portalu ITV, so Samu diagnosticirali napredovalo bolezen jeter v končni fazi (end-stage liver disease). Zdravniki so mu povedali, da bo potreboval presaditev jeter, sicer mu brez nje ostaja le nekaj let življenja.

Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Preberi še
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Marmaduke Vanderpump rojstvo otroka Sam Vanderpump družinske novice imena otrok Alice Vanderpump Marmaduke Duke bolezen jeter
Naslednji članek
Svet slavnih

Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522