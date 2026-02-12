Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku

icon-expand Sam in Alice Vanderpump FOTO: Profimedia

Marmaduke – ime s pomenom

Sinček Sama in Alice Vanderpump je na svet prišel 9. februarja v Londonu. Ime Marmaduke je par izbral kot čustveno posvetitev Samovemu pokojnemu očetu Marku Vanderpumpu, ki je umrl leta 2018. Kot so zapisali na spletni strani GALA, ima ime za družino močan osebni pomen, hkrati pa simbolizira začetek nove generacije v družini Vanderpump. Starša sta z oboževalci delila tudi prvo fotografijo, na kateri so vidne roke obeh staršev in novorojenčka, kar je sprožilo val toplih odzivov in čestitk na družbenih omrežjih.

Poroka in intimno družinsko življenje

Sam in Alice sta se zaročila marca 2025 in se decembra istega leta poročila v intimnem obredu v Londonu, nekaj mesecev pred rojstvom sina. Par je poudaril, da sta se želela poročiti, da bi vsi imeli enak priimek, kar jima kot družini veliko pomeni. Poročila sta se v krogu najbližjih prijateljev in družine, brez velike medijske pozornosti.

Veselje kljub zdravstvenim izzivom