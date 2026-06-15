Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico

Pevec Marko Stanković, ki ga je slovenska javnost spoznala predvsem kot finalista oddaje Slovenija ima talent, je doživel enega najlepših življenjskih trenutkov. Skupaj z ženo Hristino sta se pred kratkim razveselila rojstva prvega otroka, hčerke Nastje. Veselo novico je glasbenik delil na družbenih omrežjih, kjer je svojim sledilcem sporočil: Dragi prijatelji, rodila se je Nastja. Tokrat pa je priljubljeni pevec delil prve utrinke s hčerko in pripisal, da bo morda zvenelo nekoliko nenavadno, ampak da je to v resnici najlepša nedelja v njegovem življenju.

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Od Talentov do samostojne glasbene poti

Marko Stanković je širšo prepoznavnost v Sloveniji dosegel leta 2021 v oddaji Slovenija ima talent, kjer je s svojim močnim vokalom in odrsko energijo navdušil občinstvo ter se prebil vse do finala. Posebej odmevni so bili njegovi nastopi, v katerih je pokazal tako pevsko kot interpretativno širino. Po uspehu v oddaji je nadaljeval glasbeno kariero in začel predstavljati avtorske skladbe. Med drugim je izdal pesmi v angleščini, srbohrvaščini in slovenščini, s čimer je pokazal svojo glasbeno raznolikost in željo po povezovanju z domačim občinstvom. Leta 2023 je predstavil tudi pesem Pesmi najine, eno svojih prvih skladb v slovenskem jeziku. Glasbenik je v preteklosti večkrat poudaril, da ga pri ustvarjanju navdihujejo osebne zgodbe, čustva in življenjske izkušnje.

icon-expand Marko Stanković Slovenija ima talent finale FOTO: Damjan Žibert

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