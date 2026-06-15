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Znani pevec objavil prvo fotografijo s hčerkico

S.B.
Svet slavnih 0
15. 06. 2026 08.46

Marko Stanković, ki ga poznamo iz priljubljenega šova Slovenija ima talent je delil prve utrinke s svojo prvorojenko Nastjo in raznežnil oboževalce.

marko stankovic

Pevec Marko Stanković, ki ga je slovenska javnost spoznala predvsem kot finalista oddaje Slovenija ima talent, je doživel enega najlepših življenjskih trenutkov. Skupaj z ženo Hristino sta se pred kratkim razveselila rojstva prvega otroka, hčerke Nastje. Veselo novico je glasbenik delil na družbenih omrežjih, kjer je svojim sledilcem sporočil: Dragi prijatelji, rodila se je Nastja.

Tokrat pa je priljubljeni pevec delil prve utrinke s hčerko in pripisal, da bo morda zvenelo nekoliko nenavadno, ampak da je to v resnici najlepša nedelja v njegovem življenju. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od Talentov do samostojne glasbene poti

Marko Stanković je širšo prepoznavnost v Sloveniji dosegel leta 2021 v oddaji Slovenija ima talent, kjer je s svojim močnim vokalom in odrsko energijo navdušil občinstvo ter se prebil vse do finala. Posebej odmevni so bili njegovi nastopi, v katerih je pokazal tako pevsko kot interpretativno širino.

Po uspehu v oddaji je nadaljeval glasbeno kariero in začel predstavljati avtorske skladbe. Med drugim je izdal pesmi v angleščini, srbohrvaščini in slovenščini, s čimer je pokazal svojo glasbeno raznolikost in željo po povezovanju z domačim občinstvom. Leta 2023 je predstavil tudi pesem Pesmi najine, eno svojih prvih skladb v slovenskem jeziku.

Glasbenik je v preteklosti večkrat poudaril, da ga pri ustvarjanju navdihujejo osebne zgodbe, čustva in življenjske izkušnje. 

Marko Stanković Slovenija ima talent finale
Marko Stanković Slovenija ima talent finaleFOTO: Damjan Žibert

Novo življenjsko poglavje

Po poroki s Hristino, ki je potekala leta 2024, je rojstvo Nastje za Marka Stankovića pomembna osebna prelomnica. Glasbenik je že pred časom priznal, da se vidi v vlogi očeta in da ga misel na družino navdaja s srečo ter občutkom odgovornosti. Zdaj se mu je ta želja tudi uresničila.

Ob tej priložnosti številni oboževalci in prijatelji mladi družini pošiljajo čestitke ter dobre želje. Mi pa se jim pridružujemo in jim želimo čim lepše začetke družinskega življenja.

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