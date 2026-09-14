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Mama ji že leta očita eno stvar, zdaj ji je Marija odgovorila kar javno

S.B.
Svet slavnih 0
14. 09. 2026 21.00

Srbska pevka Marija Šerifović, ki je Srbijo leta 2007 zastopala in tudi zmagala na Evroviziji, je ob rojstnem dnevu svoje mame Verice Šerifović na Instagramu objavila iskreno in hudomušno voščilo.

marija šerifović

Znana pevka je priznala, da ji mama že leta očita, da do nje ni dovolj nežna, ljubezniva in zgovorna, zato se je odločila, da bo tokrat svojo hvaležnost zapisala kar javno.

"Ker moja mama že leta trdi, da nisem dovolj sladka, nežna in ljubezniva do nje, naj bo danes javno zapisano. Da potem ne bo, da tega nikdar nisem povedala," je zapisala Marija.

Nato je sledilo iskreno priznanje, ki razkriva, kako pomembno mesto ima Verica v njenem življenju.

"Morda ti tega ne govorim tako pogosto, tako lepo in zapakirano, kot bi si želela, ampak sem ti hvaležna bolj, kot znam povedati," je zapisala.

Ob materinem rojstnem dnevu se ji je zahvalila za vse, kar je zanjo naredila in kar še vedno počne za vso družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala ti za vse, kar si naredila zame. Za vse, kar še danes delaš za vse nas. Za vsako skrb, ki si jo prevzela nase, da je nam ne bi bilo treba. Za vsak 'jaz bom' in vsak 'ne skrbi'," je zapisala priljubljena pevka.

Posebej lepo je opisala občutek, ki ga človeku lahko daje mama, tudi ko že zdavnaj ni več otrok.

"Velika sreča je imeti mamo, h kateri se lahko ne glede na leta, življenje, obveznosti in vse, kar nosiš na svojih ramenih, še vedno vrneš kot otrok. Ti si eden od stebrov vsega, čemur pravim svoje življenje," je zapisala.

Ob tem je priznala, da morda svoje hvaležnosti ne izraža vedno z besedami, vendar je nikoli ne pozabi občutiti.

"In če včasih pozabim to povedati, tega nikoli ne pozabim čutiti."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Želi si le, da bi življenje nekoliko bolj pobožalo njeno mamo

Marija je imela za mamo ob rojstnem dnevu le eno veliko željo.

"Danes nimam kakšne velike želje zate. Imam samo eno. Da te življenje malo bolj razvaja. Da ti vrne vsaj delček vsega, kar si ti dala nam. Da boš zdrava, mirna, nasmejana in da boš končno malo manj skrbela za vse druge, malo bolj pa uživala v vsem, kar si ustvarila," je zapisala.

A ker je voščilo vendarle namenjeno mami, ni mogla brez njunega značilnega hudomušnega odnosa. Ob koncu se je tako pošalila tudi na račun materinih večkratnih opozoril, da bi morala biti do nje bolj nežna.

"In seveda ti želim še veliko let, da mi boš lahko razlagala, kako je treba biti s tabo lepši, nežnejši in prijaznejši ... Jaz pa se bom, kot do zdaj, trudila. Malo," je šaljivo zaključila.

"Vse najboljše, mama. Hvala ti za vse, kar si bila, kar si in kar boš za vedno za vse nas. Rada te imam. Evo. Javno. Da imaš dokaz," je še dodala Marija.

 

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