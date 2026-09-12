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Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"

S.B.
Svet slavnih 0
12. 09. 2026 03.30

57-letna Mariah Carey je objavila prikupne fotografije s 15-letnima dvojčkoma Moroccanom in Monroe, ki ju ima z nekdanjim možem Nickom Cannonom. Prav podobnost med mamo in najstnikoma je hitro pritegnila pozornost njenih sledilcev

Mariah Carey

"Kot da gledamo trojčke"

Pevka je na Instagramu objavila kolaž fotografij, na katerih pozira skupaj z dvojčkoma. Fotografije so nastale v muzeju Arte, na njih pa je družina razigrana in sproščena, na eni od fotografij vsi trije kažejo znak miru, na drugih se smejijo in pozirajo.

Ob objavi je Mariah zapisala preprosto "Twinning", s čimer je poudarila podobnost med njimi. Oboževalci pa so hitro opazili nekaj drugega. Eden od komentarjev se je glasil: "Dvojčka? Jaz vidim trojčke," številni drugi pa so družino zasuli s komplimenti.

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Pevka je dvojčka, ki ju ljubkovalno imenuje "Dem Babies", z Nickom Cannonom dobila aprila 2011.

Moroccan in Monroe sta danes stara 15 let, kar je za njuno slavno mamo očitno še vedno nekoliko nenavadno. Mariah je pred leti v pogovoru za People priznala, da si ni želela prehitro razmišljati o tem, da odraščata.

Ko sta bila dvojčka stara 12 let, je povedala, da si ne želi, da bi prehitro odrasla, hkrati pa priznala, da je bilo opazovati, kako postajata vse bolj samostojni osebnosti, "pravzaprav zelo lepo". Poudarila je, da sta prijazna in dobrosrčna ter da zelo uživa v njuni družbi in spremljanju njunega odraščanja.

Zdaj, ko sta v najstniških letih, ju pevka sicer še vedno ne izpostavlja pogosto. Prav zato so njene družinske fotografije deležne toliko pozornosti. 

Nick Cannon in Mariah Carey z dvojčkoma
Nick Cannon in Mariah Carey z dvojčkomaFOTO: AP

Svoja otroka želi obdržati prizemljena

Mariah je v preteklosti govorila tudi o tem, kako pomembno ji je, da otroka kljub privilegiranemu življenju razumeta vrednost denarja in stvari, ki jih imata.

Pojasnila je, da želi, da bi cenila tisto, kar jima je dano, saj sama kot otrok ni odraščala v izobilju. Podobno razmišljanje je v preteklosti izrazil tudi Nick Cannon, ki je poudarjal, da želi, da bi njegova otroka razumela, da nimajo vsi otroci enakih možnosti.

Ob novih fotografijah pa je očitno najpomembnejše nekaj drugega, da je med slavno mamo in njenima najstnikoma videti veliko sproščenosti, igrivosti in bližine. In če gre soditi po odzivih oboževalcev, je podobnost med njimi tako izrazita, da jih nekateri že vidijo kot kar tri različice iste družine.

Vir: People

Mariah Carey dvojčka odraščanje zvezdniki družinsko življenje
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