Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način

Margot Robbie je odraščala na Gold Coastu v Avstraliji, kjer je njena mama, fizioterapevtka Sarie Kessler, po razhodu z možem sama vzgajala štiri otroke. Družina ni živela razkošno, vendar je mama svoje otroke vedno spodbujala, naj sledijo svojim ciljem.

Ko se je Margot odločila, da bo poskusila uspeti kot igralka, so bili začetki vse prej kot lahki. V intervjuju za oddajo CBS Sunday Morning je razkrila, da ji je mama v tistem obdobju večkrat finančno pomagala. Denar ji je posojala celo tako, da ga je črpala iz hipoteke družinskega doma.

"Mama je vzela denar iz hipoteke hiše in mi ga posodila. Vedno sem vedela, da ji bom morala vse vrniti," je povedala igralka. Dodala je, da je vsak znesek, ki ji ga je mama posodila, skrbno zapisovala na list papirja, ki ga hrani še danes.