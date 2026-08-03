Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način

Margot Robbie je odraščala na Gold Coastu v Avstraliji, kjer je njena mama, fizioterapevtka Sarie Kessler, po razhodu z možem sama vzgajala štiri otroke. Družina ni živela razkošno, vendar je mama svoje otroke vedno spodbujala, naj sledijo svojim ciljem.
Ko se je Margot odločila, da bo poskusila uspeti kot igralka, so bili začetki vse prej kot lahki. V intervjuju za oddajo CBS Sunday Morning je razkrila, da ji je mama v tistem obdobju večkrat finančno pomagala. Denar ji je posojala celo tako, da ga je črpala iz hipoteke družinskega doma.
"Mama je vzela denar iz hipoteke hiše in mi ga posodila. Vedno sem vedela, da ji bom morala vse vrniti," je povedala igralka. Dodala je, da je vsak znesek, ki ji ga je mama posodila, skrbno zapisovala na list papirja, ki ga hrani še danes.
Prvi veliki uspeh je spremenil vse
Leta 2013 je Margot Robbie zaslovela z vlogo Naomi Lapaglie v filmu The Wolf of Wall Street, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu. Uspeh filma ji je odprl vrata v Hollywood in ji omogočil finančno varnost, o kateri je prej lahko le sanjala.
Ko je zaslužila dovolj, ni dolgo razmišljala, kaj bo storila najprej.
"Nekega dne, ko sem zaslužila dovolj denarja, sem preprosto v celoti odplačala hipoteko. Rekla sem ji: 'Mami, zaradi hipoteke ti ni treba več skrbeti. Ne obstaja več,'" je povedala v omenjenem intervjuju.
To je storila za materin 60. rojstni dan, približno leto po preboju z omenjenim filmom.
"Vsak bi naredil enako"
Čeprav je njena poteza navdušila številne oboževalce po svetu, Margot svoje dejanje vidi kot nekaj povsem samoumevnega. "Iskreno, vsak, ki bi bil v mojem položaju, bi to naredil za svojo mamo. Seveda bi," je dejala.
Njene besede odražajo hvaležnost do ženske, ki je verjela vanjo tudi takrat, ko uspeh še zdaleč ni bil zagotovljen. Danes Sarie svojo hčer pogosto spremlja na pomembnih dogodkih in premierah, Margot pa večkrat poudari, da je prav mama ena največjih zaslužnih za njeno vztrajnost, delovne navade in vrednote.
Vir: People.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV