Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom

Marc Cucurella in njegova partnerica Claudia Rodríguez sta starša treh otrok. Ko je bil njun najstarejši sin Mateo še majhen, sta opazila, da se razvija drugače kot njegovi vrstniki. Po številnih pregledih sta izvedela, da ima avtizem. Oba sta večkrat priznala, da je bila diagnoza zanju zelo težka, a jima je hkrati pomagala razumeti sinove potrebe in poiskati ustrezno pomoč.

Iskanje prave šole je spremenilo vse

Družina se je po selitvi v London sprva odločila za običajno šolo, vendar se Mateo tam ni dobro počutil. Kot je razkrila Claudia, šola ni imela dovolj znanja in podpore za delo z otroki z avtizmom, zato so poiskali specializiran program, ki vključuje tudi terapevtsko obravnavo. Odločitev se je izkazala za prelomno. Mateo je v novem okolju napredoval pri vsakodnevnih veščinah, kot so komunikacija, samostojnost in prilagajanje rutini. Starša poudarjata, da zgodnja obravnava otrok z avtizmom lahko pomeni veliko razliko pri njihovem razvoju.

icon-expand Marc Cucurella in njegova partnerica Claudia Rodríguez sta starša treh otrok. FOTO: Profimedia

Družina je pomembnejša od prestopov

Cucurella je pred kratkim razkril, da pri morebitnih prestopih danes ne razmišlja najprej o športnem projektu ali pogodbi, temveč o tem, ali mesto ponuja kakovostne šole in terapevtske programe za njegovega sina. "Če se zame zanima kakšen klub, najprej pogledamo, ali tam obstajajo šole in terapije za mojega sina. Danes ne bi odšel v klub, kjer tega ne bi mogli najti. Najpomembneje je, da je družina dobro," je dejal v radijskem intervjuju.

Nihče te ne nauči, kako biti starš otroku z avtizmom

Nogometaš je večkrat iskreno spregovoril tudi o čustveni plati starševstva. Priznal je, da je bilo najtežje gledati sina, ki v običajni šoli ni bil srečen, sam pa ni vedel, kako mu pomagati. "Nihče te ne nauči, kako biti starš. Otrok z avtizmom svet dojema drugače, zato se moraš naučiti razumeti njega," je povedal. Dodal je, da danes največ veselja prinesejo prav majhni koraki in napredek, ki ga Mateo dosega s pomočjo ustrezne podpore.

icon-expand Nogometaš je priznal, da postavlja otroke na prvo mesto. FOTO: Profimedia

Z zgodbo želita pomagati tudi drugim družinam

Marc in Claudia o sinovi diagnozi ne govorita zato, da bi iskala pozornost, temveč zato, da bi povečala razumevanje avtizma in spodbudila starše, naj čim prej poiščejo pomoč, če pri otroku opazijo razvojne posebnosti. Pravočasna podpora, ustrezna šola in razumevajoče okolje lahko pomembno vplivajo na razvoj otroka. Za Cucurello pa ostaja eno vodilo nespremenjeno: družina je zanj vedno na prvem mestu.