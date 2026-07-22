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Pri 57 letih je še osmič postal oče

S.B.
Svet slavnih 2
22. 07. 2026 10.25

Latinskoameriški glasbenik Marc Anthony je znova postal očka. S soprogo Nadio Ferreira sta pozdravila rojstvo drugega skupnega otroka, deklice, ki sta ji nadela ime Myla. Za 57-letnega pevca je to že osmi otrok.

Marc Anthony in Nadia Ferreira

Veselo novico sta zakonca delila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila prisrčne družinske fotografije. Na eni od njih njun starejši sin Marco nežno pestuje svojo novorojeno sestrico.

Ob fotografijah sta zapisala: "Kako velik blagoslov je, da lahko z vami deliva prihod najine dragocene Myle. Ne morete si predstavljati, kako srečni smo doma. Presrečni smo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Par je veselo novico o drugi nosečnosti razkril januarja, ob tretji obletnici poroke. Nekaj mesecev pozneje sta sporočila še, da pričakujeta deklico.

Velika družina

Myla je drugi skupni otrok Marca Anthonyja in Nadie Ferreira, ki sta se poročila leta 2023. Poleg sina Marca ima pevec še šest otrok iz prejšnjih zvez.

Z nekdanjo partnerico Debbie Rosado ima hčer Arianno in sina Chasa, z nekdanjo ženo Dayanaro Torres sinova Cristiana in Ryana, z nekdanjo soprogo Jennifer Lopez pa dvojčka Emme in Maximiliana.

Marc Anthony je tako pri 57 letih še osmič postal oče, prihod male Myle pa je razveselil številne oboževalce, ki so mladi družini na družbenih omrežjih namenili številne čestitke.

Vir: People.com

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Pred 13 leti je ves svet nestrpno pričakoval rojstvo tega dečka

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Komentarji (2)

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golika 22. 07. 2026 14.01
kako sploh ta dobi katero? antipatičen do konca, res se je za hvaliti da si tako neodgovoren oče
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obožeobože 22. 07. 2026 14.54
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