Pri 57 letih je še osmič postal oče

Veselo novico sta zakonca delila na družbenih omrežjih, kjer sta objavila prisrčne družinske fotografije. Na eni od njih njun starejši sin Marco nežno pestuje svojo novorojeno sestrico. Ob fotografijah sta zapisala: "Kako velik blagoslov je, da lahko z vami deliva prihod najine dragocene Myle. Ne morete si predstavljati, kako srečni smo doma. Presrečni smo."

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Par je veselo novico o drugi nosečnosti razkril januarja, ob tretji obletnici poroke. Nekaj mesecev pozneje sta sporočila še, da pričakujeta deklico.

Velika družina

Myla je drugi skupni otrok Marca Anthonyja in Nadie Ferreira, ki sta se poročila leta 2023. Poleg sina Marca ima pevec še šest otrok iz prejšnjih zvez. Z nekdanjo partnerico Debbie Rosado ima hčer Arianno in sina Chasa, z nekdanjo ženo Dayanaro Torres sinova Cristiana in Ryana, z nekdanjo soprogo Jennifer Lopez pa dvojčka Emme in Maximiliana. Marc Anthony je tako pri 57 letih še osmič postal oče, prihod male Myle pa je razveselil številne oboževalce, ki so mladi družini na družbenih omrežjih namenili številne čestitke.