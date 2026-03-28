Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico

Razmerje med Jennifer Lopez in Marcom Anthonyjem še vedno velja za eno najbolj znanih ljubezenskih zgodb v svetu slavnih. Par se je poročil leta 2004, po tem ko sta se poznala že več let in tudi sodelovala na glasbenem področju. Njuna zveza je bila v tistem času pod drobnogledom medijev, saj sta bila oba na vrhuncu kariere. V zakonu sta ostala približno sedem let, leta 2011 sta oznanila razhod, ločitev pa je bila uradno zaključena leta 2014. Kljub razhodu pa sta skozi leta večkrat poudarila, da med njima ni zamer in da ostajata povezana predvsem zaradi družine. Danes imata korekten in prijateljski odnos ter uspešno sodelujeta kot starša.

icon-expand Marc Anthony in Jennifer Lopez FOTO: AP

Največja vez med njima sta njuna otroka, dvojčka Emme in Max, ki sta se rodila februarja 2008. Dvojčka sta danes že odrasla, letos sta dopolnila 18 let in pogosto spremljata mamo na dogodkih ter nastopih. Zdaj pa bosta v družino pozdravila še enega člana, saj njun oče pričakuje otroka s sedanjo soprogo, manekenko Nadio Ferreiro. Po tednih ugibanj, katerega spola je otrok, sta zvezdnika zdaj razkrila, da pričakujeta deklico. Za Marca Anthonyja bo to že osmi otrok, vendar pevec ob tem poudarja, da vsako novo rojstvo prinaša posebno veselje. Za Nadio Ferreiro pa bo to drugi otrok, saj je leta 2023 prvič postala mama. Po poročanju tujih medijev par že aktivno pripravlja vse potrebno za prihod nove družinske članice.

Spol otroka sta razkrila na preprost, a zelo simboličen način. Na fotografijah, ki sta jih delila z javnostjo, so pozornost pritegnili majhni rožnati detajli, ki so jasno sporočili, da v družino prihaja deklica. Objava je bila polna topline in veselja, oboževalci pa so jo takoj zasuli s čestitkami in lepimi željami. Številni so poudarili, kako lepo je videti zvezdniški par, ki tako pristno deli pomembne življenjske trenutke.