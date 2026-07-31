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Se spomnite Manje iz Kmetije? Postala je mama in sinu dala posebno ime

S.B.
Svet slavnih 0
31. 07. 2026 10.31

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, Manja Šernek je vstopila v novo in najlepše življenjsko obdobje. Simpatična Slovenka, ki je gledalce navdušila s svojo energijo, iskrenostjo in nalezljivim nasmehom, je postala mama.

Manja Šernek

Manja je veselo novico delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, kjer je že med nosečnostjo razkrivala utrinke tega posebnega obdobja. Zdaj pa je razkrila, da je njen deček prijokal na svet in da sta mu s partnerjem izbrala posebno ime.

Iz resničnostnega šova v najpomembnejšo življenjsko vlogo

Gledalci so Manjo spoznali v šovu Kmetija, kjer je izstopala s svojo neposrednostjo, pozitivno energijo in odprtostjo. 26-letnica iz Portoroža se je gledalcem vtisnila v spomin kot tekmovalka, ki je rada stopila v ospredje, hkrati pa je pokazala tudi svojo ranljivo plat.

Pred vstopom v šov se je ukvarjala z ustvarjanjem spletnih vsebin in digitalnim marketingom, kamera pa ji nikoli ni bila tuja. Sama je povedala, da ima rada izzive in nove izkušnje, zato se je tudi odločila za sodelovanje v resničnostnem šovu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nosečnost je z veseljem delila z oboževalci

Ko je Manja sporočila, da pričakuje otroka, je razveselila številne sledilce. Ob fotografijah, na katerih je ponosno pokazala nosečniški trebušček, je zapisala čustveno sporočilo in razkrila, da se je njena nosečnost bližala pomembnemu mejniku.

Njena objava je hitro požela številne čestitke, številni oboževalci pa so ji zaželeli veliko sreče na novi poti.

Manja Šernek
Manja ŠernekFOTO: POP TV

Posebno ime za malega fantka

Manja in njen partner sta za sina izbrala ime, ki ni povsem običajno, zato je novica še posebej pritegnila pozornost. Ime Wekow je odraz njune želje, da bi mu podarila nekaj posebnega in edinstvenega.

Čeprav je bila Manja nekoč vajena pozornosti kamer, se zdi, da bo zdaj največji del svojega časa namenila družini in novemu poglavju svojega življenja.

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Vir: Rtl.hr

Manja Šernek Kmetija materinstvo dojenček nosečnost
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