Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim

Natalia Vodianova se je rodila leta 1982 v Nižnjem Novgorodu v Rusiji. Oče je zapustil družino, mati pa je sama vzgajala tri otroke, med njimi tudi Oksano , sestro z avtizmom in cerebralno paralizo. Že kot otrok je Natalia pomagala pri preživljanju družine – na ulici je prodajala sadje, pogosto v negotovih razmerah. A prav to otroštvo, polno odrekanja, jo je naučilo vztrajnosti in ji vcepilo močno željo po boljšem življenju.

Pri petnajstih jo je opazil agent in vključil v lokalno modno agencijo. Dve leti pozneje se je sama preselila v Pariz, ne da bi znala jezik ali razumela modno industrijo. Stala sem v kotu, medtem ko so se revna dekleta v kratkih krilih tresla od strahu. Nekdo me je fotografiral. Tako se je začelo, se spominja. In res, začela se je meteorska pot – sodelovanja z največjimi modnimi hišami, večmilijonske pogodbe s Calvin Kleinom in naslovnice najprestižnejših modnih revij.

Kljub glamurju je ostala trdno na tleh. V zakonu z vikontom Justinom Portmanom je postala mama trem otrokom, danes pa z možem, modnim mogotcem Antoinom Arnaultom , vzgajata še dva sina. Arnault jo močno podpira tudi pri njenem dobrodelnem delu, ki je postalo njeno življenjsko poslanstvo. " Skrbi za otroke, pomaga doma, razume, kaj delam. Upam, da bova najine otroke navdihnila za življenje, polno sočutja, " je ob neki priložnosti dejala.

Leta 2004 je ustanovila fundacijo Naked Heart Foundation, sprva kot odziv na tragedijo v Beslanski šoli. Danes fundacija gradi varna igrišča za otroke po vsej Rusiji in pomaga družinam z otroki s posebnimi potrebami: "Sem uspešna, a pomagam ljudem, ki so v istem položaju, kot sem bila jaz kot otrok. Moje otroštvo ni bilo zaman – to izkušnjo sem spremenila v orodje za dobro."

Natalia Vodianova je danes vredna okoli 50 milijonov evrov, a bogastvo sama meri drugače: "Nikoli ne pozabim svojih korenin. To, kar zdaj počnem – to je moj namen. Zato sem del te industrije. Zato sem tukaj."