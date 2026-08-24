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Kot otrok je ilegalno prodajala sadje – danes ima milijone in pomaga drugim

B.R.
Svet slavnih 0
24. 08. 2026 16.08

Natalia Vodianova ni zgolj znana manekenka, modna ikona in ena najbolje plačanih žensk v industriji – je tudi ženska, ki je svojo življenjsko zgodbo preoblikovala v navdih. Iz otroštva, zaznamovanega s skrajno revščino, je s trdim delom, odločnostjo in srčnostjo zgradila ne le bleščečo kariero, temveč tudi varno družinsko zavetje in dobrodelno fundacijo, ki spreminja življenja tistih, ki se danes borijo z enakimi stiskami, kot jih je nekoč ona.

Natalia Vodianova

Revščina, ki je oblikovala značaj

Natalia Vodianova se je rodila leta 1982 v Nižnjem Novgorodu v Rusiji. Oče je zapustil družino, mati pa je sama vzgajala tri otroke, med njimi tudi Oksano, sestro z avtizmom in cerebralno paralizo. Že kot otrok je Natalia pomagala pri preživljanju družine – na ulici je prodajala sadje, pogosto v negotovih razmerah. A prav to otroštvo, polno odrekanja, jo je naučilo vztrajnosti in ji vcepilo močno željo po boljšem življenju.

Priložnost, ki jo je spremenila

Natalia s sinom.
Natalia s sinom. FOTO: Profimedia

Pri petnajstih jo je opazil agent in vključil v lokalno modno agencijo. Dve leti pozneje se je sama preselila v Pariz, ne da bi znala jezik ali razumela modno industrijo. Stala sem v kotu, medtem ko so se revna dekleta v kratkih krilih tresla od strahu. Nekdo me je fotografiral. Tako se je začelo, se spominja. In res, začela se je meteorska pot – sodelovanja z največjimi modnimi hišami, večmilijonske pogodbe s Calvin Kleinom in naslovnice najprestižnejših modnih revij.

Družina kot temelj

Kljub glamurju je ostala trdno na tleh. V zakonu z vikontom Justinom Portmanom je postala mama trem otrokom, danes pa z možem, modnim mogotcem Antoinom Arnaultom, vzgajata še dva sina. Arnault jo močno podpira tudi pri njenem dobrodelnem delu, ki je postalo njeno življenjsko poslanstvo. "Skrbi za otroke, pomaga doma, razume, kaj delam. Upam, da bova najine otroke navdihnila za življenje, polno sočutja," je ob neki priložnosti dejala.

Dobrodelnost iz srca

Leta 2004 je ustanovila fundacijo Naked Heart Foundation, sprva kot odziv na tragedijo v Beslanski šoli. Danes fundacija gradi varna igrišča za otroke po vsej Rusiji in pomaga družinam z otroki s posebnimi potrebami: "Sem uspešna, a pomagam ljudem, ki so v istem položaju, kot sem bila jaz kot otrok. Moje otroštvo ni bilo zaman – to izkušnjo sem spremenila v orodje za dobro."

Natalia Vodianova je danes vredna okoli 50 milijonov evrov, a bogastvo sama meri drugače: "Nikoli ne pozabim svojih korenin. To, kar zdaj počnem – to je moj namen. Zato sem del te industrije. Zato sem tukaj."

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