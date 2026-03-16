Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja

S.B.
Svet slavnih 1
16. 03. 2026 09.44

Na družbenih omrežjih se je razširil nostalgičen trend, v katerem otroci starše, najpogosteje mame, vprašajo: "Mami, kakšna si bila v 90-ih?" V kratkih videoposnetkih starši najprej pokažejo svoj današnji videz, nato pa sledijo fotografije ali posnetki iz devetdesetih let, pogosto ob spremljavi glasbe iz tistega obdobja. Trend je hitro postal vir zabave in nostalgije, v njem pa so sodelovali tudi številne slavne osebnosti.

Jennifer Garner

Priljubljen trend 'Mami, kakšna si bila v 90-ih' postal viralni hit

Na spletu se je pojavil viralni trend, kjer otroci sprašujejo starše, kakšni so bili v 90-ih. Na trend so se odzvali tudi številni slavni, ki so delili video utrinke in navdušili javnost. Usnjene jakne, rockerske frizure, punkovski videz, posnetki z zabav, koncertov in potovanj so nas za kratek čas vrnili v nostalgična 90-ta. 

Videi so postali viralni predvsem zato, ker ustvarjajo kontrast med današnjo podobo staršev in njihovo mladostjo. Hkrati pa poudarjajo univerzalno sporočilo: tudi starši so bili nekoč mladi, drzni in del popkulture svojega časa.

Trend so prevzeli tudi zvezdniki

Med tistimi, ki so se pridružili trendu, je tudi igralec John Stamos. Na profilu svojih družbenih omrežij je objavil video, ki se začne s sedanjim posnetkom, nato pa preide v kolaž fotografij iz devetdesetih let, med drugim tudi iz obdobja priljubljene serije Nora hiša, kjer je igral lik strica Jesseja. Video je spremljala pesem Iris skupine Goo Goo Dolls in je med oboževalci sprožil val nostalgičnih komentarjev.

Trend so posvojile tudi druge znane osebnosti, med pa tudi Jennifer Garner, Kate Beckinsale in Kevin Costner, ki so z deljenjem starih fotografij obudile spomine na svojo mladost in modni slog devetdesetih.

Svoj prispevek je dodala tudi igralka Candace Cameron Bure, ki je v viralnem videu pokazala fotografije iz časa, ko je bila izjemno priljubljena zaradi svoje vloge v kultni seriji Nora hiša. .

Zakaj je trend tako priljubljen?

Trend je postal izjemno priljubljen iz več razlogov. 

Nostalgija: devetdeseta leta so danes za mnoge obdobje nostalgije: čas glasbe, filmov in mode, ki se ponovno vračajo.

Presenečenje: otroci pogosto odkrijejo povsem novo plat svojih staršev.

Humor in identifikacija: gledalci se zlahka prepoznajo v podobnih družinskih situacijah.

Vizualni kontrast: razlika med takrat in zdaj je pogosto zabavna ali presenetljiva.

Digitalni most med generacijami

Trend "Mami, kakšna si bila v 90-ih?" kaže, kako družbena omrežja ustvarjajo prostor za deljenje osebnih zgodb in spominov. Čeprav je format preprost, videi pogosto sprožijo pogovore med generacijami. Otroci dobijo vpogled v mladost svojih staršev, starši pa priložnost, da obudijo spomine na čas, ko so bili v cvetu mladosti.

Prav ta kombinacija nostalgije, humorja in družinske dinamike je razlog, da se trend še naprej širi in ga posnemajo tako običajni uporabniki kot tudi znane osebnosti. Kakšni pa ste vi bili v 90-ih?

Komentarji (1)

Suzi66 16. 03. 2026 16.30
John Stamos uh hud hud hud
