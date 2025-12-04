Bibaleze.si
Mama ve najbolje: nasvet, ki je športniku prinesel milijarde

B.R.
Svet slavnih 0
04. 12. 2025 02.41

Vsi poznamo Michaela Jordana kot enega največjih košarkarjev vseh časov – a njegova zgodba o uspehu se ne konča na igrišču. Eden ključnih trenutkov, ki je neposredno vplival na njegovo finančno neodvisnost in status globalne ikone, je bil prav nasvet njegove mame, Deloris Jordan.

michael jordan

Ko je bil Michael Jordan leta 1984 izbran v NBA, je bil perspektiven mladenič, ki je šele začenjal svojo profesionalno pot. Kot mnogi mladi športniki tistega časa je sprva razmišljal o pogodbah z že uveljavljenimi športnimi znamkami. A tik pred podpisom pogodbe se je zgodil prelomni trenutek.

Njegova mama, Deloris Jordan, mu je svetovala, naj prisluhne ponudbi znamke Nike – znamke, ki takrat še ni bila v ospredju za košarkarske superge. Njeno mnenje ni temeljilo na tržnih analizah ali številkah, temveč na intuiciji in razumevanju sinovega potenciala. Zvezdnik je kasneje večkrat poudaril, da brez tega nasveta najverjetneje ne bi sprejel pogodbe, ki ga je izstrelila med največje zvezde športa in posla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odločitev, ki je spremenila vse

Pogodba z znamko Nike ni bila zgolj običajna športna pogodba. Poleg osnovnega honorarja je Michael pridobil pravico do deleža od prodaje superg Air Jordan – koncept, ki je bil revolucionaren. Ta odločitev je omogočila, da je Michael zaslužil več kot milijardo evrov, kar je v veliki meri preseglo njegove prihodke iz same košarkarske kariere.

Uspeh, ki je sledil, ni bil le posledica športnih sposobnosti. Bil je rezultat strateškega poslušanja, zaupanja in modrega svetovanja. Deloris Jordan je razumela pomen možnosti, ki jih mladi Michael morda sam ne bi prepoznal, in ga spodbudila k premišljeni odločitvi.

Medtem ko so prihodki iz njegove kariere v ligi NBA znašali okoli 90 milijonov evrov, je pravo bogastvo prišlo prav z linijo superg Air Jordan in pogodbo z znamko Nike. Ta pogodba je Michaelu omogočila, da je postal milijarder, njegovo ime pa je postalo sinonim za uspeh tako v športu kot v poslovnem svetu.

Michael Jordan Deloris Jordan Nike Air Jordan poslovni uspeh
