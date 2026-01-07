Mama je mislila, da sem mrtev – iskrena zgodba Zlatana Ibrahimovića

" Prvič, ko sem podpisal pogodbo z Ajaxom, me je mama videla na televiziji in je mislila, da sem mrtev. Ko nekdo umre, pokažejo sliko, in ona me je poklicala: 'Kaj se je zgodilo?' Jaz pa sem ji želel povedati, da bom profesionalni nogometaš ... " je pripovedoval Zlatan.

V enem od napovednih izsekov je Zlatan Ibrahimović odkrito priznal: "Ni skrivnost, da sem veliko koles kradel, da sem prišel na trening. Nisem se vozil z avtobusom... Nisem imel denarja. " Nato je delil tudi anekdoto s svojo mamo z začetka kariere.

Dotaknil se je tudi cene, ki jo je plačal, ker je ostal zvest sam sebi: "Obljubil sem si, da se nikoli ne bom spremenil. In morda zato nikoli nisem dobil Zlate žoge," je priznal. Na koncu je opisal tudi pot do svojega uspeha: "Nihče ni verjel vame. Sam sem iskal pot, jo našel, se boril in na koncu je prišlo," je pojasnil.

Zlatan velja za eno največjih nogometnih imen svoje generacije, znan po svoji odločnosti, samozavesti in nepopustljivem značaju. Za njegovo veličino na igrišču pa stoji tudi zgodba o otroštvu, ki ni bilo lahko, in o materi, ki mu je omogočila pot do uspeha.

Po ločitvi staršev je Zlatan odraščal predvsem z mamo, ki je sama skrbela za pet otrok.

Njegova mama je pogosto delala kot čistilka in opravljala druga dela, da bi preživela družino, kar je močno vplivalo na Zlatanovo voljo in delovno etiko že v otroštvu. Stroga vzgoja ga je utrdila in oblikovala njegov nepopustljiv značaj, ki ga danes vidimo na igrišču.

Nogomet je postal Zlatanov izhod iz težkega okolja; že pri šestih letih je začel igrati in hitro pokazal izjemen talent.