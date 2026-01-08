Bibaleze.si
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje

B.R.
Svet slavnih 0
08. 01. 2026 10.22

Ko se omeni družina Hadid, večina pomisli na svet mode, razkošje in uspeh. Imena Gigi, Belle in Anvarja Hadida so že dolgo sinonim za prestižne modne piste in naslovnice najuglednejših revij. A za bleščečo podobo se skriva zapletena in pogosto boleča družinska zgodba, v kateri ima osrednjo vlogo njihova mati – Yolanda Hadid, nekdanja manekenka in resničnostna zvezdnica, ki so jo mediji dolga leta označevali kot 'mamo iz pekla'.

Yolanda Hadid

Yolanda Hadid se je leta 1994 poročila z nepremičninskim mogotcem Mohamedom Hadidom. V zakonu so se jima rodili trije otroci: Jelena Nura (Gigi), Bella in Anvar. Yolanda je že zelo zgodaj prepoznala potencial svojih hčera za manekensko kariero in jima postavila jasna, pogosto zelo stroga pravila.

Vzgoja je temeljila na disciplini, nadzoru in idealih popolnega videza. Čeprav se je Yolanda v javnosti predstavljala kot zaščitniška in predana mati, so se kmalu pojavile kritike, da svoje otroke obravnava bolj kot projekte kot pa kot posameznike z lastnimi željami in mejami.

Yolanda Hadid s hčerkama.
Yolanda Hadid s hčerkama. FOTO: AP

Gigi Hadid – favorizirana hči pod pritiskom

Najstarejša hči Gigi Hadid je že zelo mlada vstopila v svet mode in hitro dosegla izjemen uspeh. Yolanda jo je pogosto postavljala v ospredje, kar je bilo opazno tudi v resničnostnem šovu The Real Housewives of Beverly Hills.

A tudi Gigi je plačala svojo ceno. Njena mati ji je vsiljevala stroge prehranske režime, kar je sprožilo številne razprave o škodljivih lepotnih standardih. Najbolj znan primer je trenutek, ko se je Gigi pritožila, da se počuti slabo in da je skoraj omedlela, Yolanda pa ji je svetovala: "Pojej nekaj mandljev."

Kasneje so se napetosti stopnjevale tudi zaradi Gigine zveze s pevcem Zaynom Malikom. Po rojstvu njune hčerke Khai sta želela zaščititi njeno zasebnost, čemur se je Yolanda večkrat uprla. To je vodilo v resne družinske konflikte in na koncu tudi v razpad razmerja.

Bella Hadid – življenje v senci in izguba samozavesti

Medtem ko je bila Gigi pogosto v središču pozornosti, je Bella Hadid odraščala v njeni senci. Pogoste primerjave s starejšo sestro so močno vplivale na njeno samopodobo. Pri komaj 14 letih je prestala operacijo nosu – odločitev, ki jo danes obžaluje in za katero mnogi menijo, da je bila posledica zunanjega pritiska, tudi s strani matere.

Bella je kasneje odkrito spregovorila o depresiji, anksioznosti in odvisnosti od alkohola, s katerimi se je borila več let. V enem od intervjujev je priznala: "Ne morem prenesti občutka, da nekdo ni zadovoljen z mano."

Njena pot do notranjega ravnovesja je bila dolga in boleča, zaznamovana z iskanjem potrditve in lastne vrednosti.

Zayn se je s taščo sprl, ko je bila Gigi v Parizu.
Zayn se je s taščo sprl, ko je bila Gigi v Parizu. FOTO: AP

Anvar Hadid in materino vmešavanje v zasebno življenje

Najmlajši Anvar Hadid se je prav tako soočal z materinim nadzorom. Veliko pozornosti je vzbudilo Yolandino nasprotovanje njegovi zvezi s pevko Dua Lipo. Po poročanju medijev naj Yolanda te zveze nikoli ne bi sprejela, kar je še dodatno utrdilo njen sloves matere, ki se pretirano vmešava v zasebno življenje svojih otrok.

Lajmska bolezen – prelomna točka za družino

Družinsko dinamiko je močno zaznamovala lajmska borelioza, s katero se že več let soočajo Bella, Anvar in Yolanda. Gre za kronično bolezen z nepredvidljivimi simptomi, kot so izčrpavajoča utrujenost, bolečine in težave s koncentracijo.

Bella je o bolezni javno spregovorila in večkrat delila fotografije iz bolnišnice, kar je razkrilo drugo plat njenega življenja. Prav bolezen je družino prisilila, da se je znova povezala in si začela nuditi več medsebojne podpore.

V zadnjih letih je Yolanda večkrat priznala, da je v preteklosti naredila napake. Po ločitvah, bolezni in številnih javnih kritikah naj bi začela spreminjati svoj odnos do otrok. Danes se predstavlja predvsem kot mati, ki želi biti opora in ne več nadzornica.

