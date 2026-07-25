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Za svet legenda, za mamo le hči: mama Amy Winehouse o hčerini slavi in boju

B.R.
Svet slavnih 0
25. 07. 2026 04.00

Mineva 15 let od smrti ene najbolj prepoznavnih glasbenic vseh časov. Njena mama Janis Winehouse pa tudi po vseh teh letih nosi bolečino izgube hčerke, hkrati pa si prizadeva, da bi ljudje Amy poznali tudi po njenem srcu, talentu in zgodbi, ki se skriva za slavo.

Janis in Amy Winehouse

Amy Winehouse je umrla 23. julija 2011 pri komaj 27 letih zaradi zastrupitve z alkoholom. Za seboj je pustila neizbrisno glasbeno zapuščino, njena mama pa se še danes spominja dekleta, ki se je skrivalo za svetovno slavno pevko.

Bila je žrtev lastnega uspeha

Janis Winehouse s soprogom
Janis Winehouse s soprogom FOTO: Profimedia

V intervjuju za The i Paper je Janis Winehouse ob 15. obletnici hčerine smrti spregovorila o Amyjinem življenju, težavah in pritiskih, ki jih je prinesla nenadna svetovna slava.

"Bila je žrtev lastnega uspeha," je povedala. Po njenih besedah Amy slave ni iskala in se je pogosto težko spopadala z vso pozornostjo, ki jo je dobivala. "Tega ni želela, vendar jo je slava preprosto spremljala. Vedela je, da je uspešna, a se je pogosto spraševala: 'Kdo, jaz?'"

Kot mama je Janis svojo hčer videla tudi skozi drugačno perspektivo – kot mlado žensko, ki je bila kljub izjemnemu talentu pogosto negotova vase.

Mama, ki je poskušala razumeti njeno bolečino

Janis meni, da so bile Amyjine težave povezane tudi z njenim notranjim bojem. "Mislim, da je prav zato posegla po alkoholu. Verjamem, da je tako pri številnih ljudeh, ki imajo težave z alkoholom. Alkohol za kratek čas omili bolečino, prav v tem pa je nevarnost odvisnosti."

Kot mama je po hčerini smrti ostala z vprašanjem, kako živeti naprej po tako veliki izgubi. "Preprosto grem naprej, takšna sem. Nadaljujem z življenjem," je povedala.

Iz bolečine je nastala pomoč drugim družinam

Janis se po smrti svoje hčerke ni umaknila iz javnosti. Skupaj z družino je ustanovila Amy Winehouse Foundation, s katero želijo pomagati mladim pri razvijanju samozavesti, preprečevanju zasvojenosti in premagovanju življenjskih težav.

Fundacija vodi tudi varno hišo Amy's Place v Londonu, namenjeno ženskam, ki se borijo z odvisnostmi in potrebujejo podporo pri okrevanju.

"To je popolnoma ona. Ljudje tukaj so zelo iskreni. Da nekdo pride sem in se res posveti okrevanju, mora biti iskren do sebe. Tukaj se ljudje hitro povežejo na globoki ravni," je dejala.

Mineva 15 let od smrti ene najbolj prepoznavnih glasbenic vseh časov.
Mineva 15 let od smrti ene najbolj prepoznavnih glasbenic vseh časov. FOTO: Profimedia

Za mamo je Amy več kot svetovna zvezda

Za milijone oboževalcev je bila Amy Winehouse glasbeni fenomen, za Janis pa je bila predvsem njena hči.

Njena glasbena pot je bila kratka, a izjemna. Izdala je albuma Frank in Back to Black, za svoje delo pa prejela šest nagrad grammy. Med njimi so bile nagrade za najboljšo novo izvajalko, najboljši pop vokalni album, pesem leta, posnetek leta in najboljšo žensko pop vokalno izvedbo za uspešnico Rehab.

Po smrti je prejela še grammy za pesem Body and Soul, ki jo je posnela skupaj s Tonyjem Bennettom.

Želim, da se je ljudje spominjajo po dobrem

Čeprav je bila Amyjina življenjska zgodba zaznamovana s težkimi trenutki, si njena mama želi, da bi njena zapuščina ostala povezana predvsem z glasbo, toplino in pomočjo drugim.

Za Janis Winehouse Amy ni bila le pevka, ki jo je poznal ves svet. Bila je njena hči – deklica, ki jo je vzgajala, spremljala skozi življenje in katere izguba je pustila praznino, ki je ne more zapolniti noben uspeh ali priznanje.

Danes njena družina poskuša iz boleče izkušnje ustvariti nekaj dobrega: pomagati drugim mladim ženskam in družinam, ki se soočajo z odvisnostmi in težkimi življenjskimi preizkušnjami.

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Vir: The i Paper, Amy Winehouse Foundation, Recording Academy

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