Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled

V iskrenem intervjuju za IN magazin je priljubljena hrvaška pevka Maja Šuput odprla vrata v svojo zasebnost ter spregovorila o plati materinstva, o kateri redko govori na glas. Priznala je, da jo je na tej poti spremljalo veliko strahov in negotovosti, hkrati pa razkrila tudi izzive, s katerimi se je soočala kot mama. Posebno težo pogovoru daje njena osebna izkušnja izgube očeta, ki je zaznamovala njeno življenje in pogled na družino. Njene besede so iskren opomnik, da tudi na videz samozavestne in uspešne ženske nosijo v sebi ranljivost, ki jo oblikujejo življenjske preizkušnje.

Maja je priznala, da je materinstvo večkrat vplivalo na njene življenjske odločitve, saj je rojstvo otroka pomenilo tudi postavljanje drugačnih prioritet. Zanjo je, kot za mnoge starše, otrok na prvem mestu, nato vse ostalo. "Še posebej, ko je otrok majhen. Takrat sploh ne veš, da si živ. Postaneš drugačna oseba," je šaljivo pripomnila Šuputova. Priznala je, da je bilo praznovanje petega rojstnega dne sina Blooma pravi spektakel, ki so ga spremljali vsi lokalni mediji, in dodala, da je malček že zdaj prava zvezda, a da se zna dobro soočati s tem. "Želel si je disko zabavo. Vprašala sem ga, katero temo bi si želel za praznovanje, in dejal je samo 'disko' in jaz sem mu to izpolnila," je dejala pevka in se strinjala s tem, da je mogoče malo pretiravala. "Ko sem bila jaz majhna, so rojstni dnevi pomenili torto, smoki in slane palčke, dva sokova in to je to," je dejala Maja in nadaljevala: "ampak zdaj imam možnost otroku organizirati vse to na malo višjem nivoju. Bloom pa ima že zdaj precej oboževalcev, ki mu radi priredijo podobne dogodke."

Priznala je tudi, da sinu še ni popolnoma jasno, zakaj vsi vedo, kako mu je ime, ampak da mu to hkrati zelo prija. Pravi, da malček vedno vpraša neznance, kako to, da poznajo njegovo ime, nato pa hkrati hitro ugotovi, da so ga verjetno videli na Instagramu, saj mu mama to odkrito tudi pove. "Svoje življenje živim avtentično," je dejala zvezdnica in s tem želela pojasniti, zakaj izpostavlja tudi svojega sina in zakaj nikoli ni na družbenih omrežjih prikrivala njegovega obraza.

"Ni me strah tega, da vsi ljudje vedo, kako moj sin izgleda," je še pojasnila in dodala: "Če bi me bilo strah, tega ne bi počela. Razumem ljudi, ki ne objavljajo javno svojih otrok, ampak ti ljudje ponavadi opazijo nas ostale, ki otroke objavljamo, jaz pa opazim ravno njih, ki svojim otrokom zabrišejo obraze." Ravno tako se je dotaknila teme ravnanja z denarjem in pojasnila, da kljub bogastvu, ki ga ima, njen otrok pozna meje in ima svojo žepnino, s katero mora znati razpolagati. Maja ga uči, koliko si lahko privošči s svojim denarjem in kako naj ga razporedi. Hkrati pa je dodala, da ima malček toliko igrač, da sama sploh več ne ve, kaj bi mu še lahko kupila.

Ko je bilo govora o največjih strahovih, ki jih prinaša materinstvo, je pevka priznala, da kljub temu, da je njen sin star pet let, še vedno ponoči prisloni roko na njegovo telo in preverja, če diha, če je v redu. Povedala je še, da skoraj ni spala, ko je bil Bloom dojenček, saj jo je skrbelo, ali diha, kot to na samih začetkih materinstva skrbi marsikatero mamo. "Nisem spala. Jaz sem konstantno spremljala, če je živ. Če je okej. Strašljivo je, kako zelo me je bilo takrat strah. Še vedno me je, a na drugačen način. Ker zdaj že sam lahko pove, ko je kaj narobe. Ko pa so otroci majhni in jočejo, ne veš, kaj točno je narobe," je pojasnila in dodala, da je živela v strahu, ki jo je dobesedno paraliziral, in da je bilo to zanjo izjemno težko obdobje.

"Ko si znana osebnost, se ti vsak javi na telefon tudi sredi noči," je dejala in pojasnila, da ji je to olajšalo skrbi in težave, saj je vedno vedela, katerega zdravnika poklicati za določeno težavo. "Moj otrok nikdar ni čakal v vrsti za pregled," je iskreno priznala in dodala: "Ne bom lagala. Ko si javna osebnost, ti v takšnih primerih to zelo pomaga. To nima nobene povezave z denarjem. Ljudje ti enostavno pomagajo, ker te poznajo." Maja je iskreno spregovorila tudi o svojem očetu, za katerega pravi, da ga izjemno pogreša. Njegova bolezen jo je zelo zaznamovala. Povedala je tudi, da je bil ravno on tisti, ki jo je spodbujal, da postane glasbenica, saj je bil izjemno uspešen menedžer, ki je delal z najbolj znanimi pevci in si je želel tudi zanjo, da bi imela uspešno kariero. "Bila sem edina, ki je delala za vso družino," je v solzah priznala, kako je bolezen očeta vplivala na dinamiko v družini, in dodala: "To so teme, o katerih nikoli ne govorim, saj mi ob njih postane slabo in mi gre na jok, zato o tem ne govorim. Tudi s sinom ne. Ve, da je njegov dedek umrl, podrobnosti pa mu nisem razlagala." "Bila sem atijeva punca," je dejala in priznala, da se je vedno lahko zanesla nanj. V nekem trenutku pa je ostala brez tega in morala postati steber družine.