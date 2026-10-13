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Sin Magnifica objavil družinske fotografije, ob njih zapisal te besede

S.B.
Svet slavnih 0
13. 10. 2026 13.14

Peter Pešut, sin priljubljenega slovenskega glasbenika Magnifica in njegove žene Barbare Pešut, je ob objavi kolaža družinskih fotografij zapisal kratko, a pomenljivo sporočilo: Život da stane ne sme. Ob fotografijah, na katerih sta tudi njegova starša, je v ospredje stopila družina in misel, da se življenje kljub vsem preizkušnjam nadaljuje.

peter pesut
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Peter, ki se sicer ne izpostavlja tako pogosto kot njegov slavni oče, je z objavo ponudil vpogled v svoj zasebni svet. Družinske fotografije so spomin na skupne trenutke, obenem pa nas lahko spomnijo, kako pomembni so bližina, povezanost in ljudje, ki ostajajo ob nas tudi takrat, ko življenje ne gre po načrtih.

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Magnifico in Barbara: ljubezen, ki je prestala številne preizkušnje

Robert Pešut, ki ga Slovenija pozna pod umetniškim imenom Magnifico, in Barbara Pešut sta par že od mladosti. Njuna zgodba se je začela, ko sta bila še zelo mlada, skozi desetletja skupnega življenja pa sta se soočila tudi s težkimi preizkušnjami.

Barbara je pesnica, pisateljica, kolumnistka, tekstopiska in glasbenica, ki ustvarja tudi pod psevdonimom Eva Pacher. Z Magnificom sta bila povezana tudi ustvarjalno: Barbara je sodelovala v njegovi zgodnji glasbeni skupini U redu.

Njuno življenje je zaznamovala tudi Barbarina bolezen

Kmalu po poroki so ji diagnosticirali multiplo sklerozo, zaradi katere je že vrsto let na invalidskem vozičku. Magnifico je v preteklih intervjujih odkrito spregovoril o strahu in negotovosti, ki sta spremljala diagnozo, pa tudi o tem, kako sta se z ženo skozi leta prilagajala novim okoliščinam.

V pogovoru za spletni portal Družina je poudaril, da njunega odnosa ne opredeljuje njena bolezen. O njunem vsakdanu je govoril kot o življenju, v katerem je kljub zdravstvenim omejitvam še vedno prostor za smeh, šale in običajne zakonske trenutke.

Prav njuna dolga skupna pot je ena od zgodb, ki kažejo, da partnerski odnos ni sestavljen samo iz lepih trenutkov, temveč tudi iz prilagajanja, sprejemanja in vztrajanja drug ob drugem.

Magnifico bo tudi letos razveselil oboževalce z božičnim koncertom.
Magnifico bo tudi letos razveselil oboževalce z božičnim koncertom.FOTO: Marko Delbello Ocepek

Sin Peter je šel po svoji poti

Magnifico in Barbara imata sina Petra, ki je odraščal v ustvarjalnem okolju. Čeprav se je tudi sam preizkusil v glasbi, se je pozneje usmeril drugam.

Kot je Magnifico povedal v intervjuju za Nedeljski dnevnik, je Peter po študiju na Inštitutu in akademiji za multimedije svojo poklicno pot usmeril v video- in avdiovsebine. Glasbe se je torej dotaknil, vendar se ni odločil nadaljevati očetove poti na enak način.

Magnifico je v istem intervjuju spregovoril tudi o svojem pogledu na starševstvo. Po njegovem mnenju je najpomembneje, da imajo starši svoje otroke radi, ne pa, da jih za vsako ceno usmerjajo v določeno smer.

Družina se je razveselila tudi nove generacije

Leta 2023 je odjeknila novica, da bo Magnifico postal dedek. Njegov sin Peter je namreč pričakoval otroka, kar je pomenilo novo poglavje za družino Pešut.

Peter je tudi sicer precej bolj zadržan glede javnega izpostavljanja zasebnosti kot njegov oče, zato so utrinki iz družinskega življenja toliko bolj zanimivi za tiste, ki spremljajo znano slovensko družino.

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