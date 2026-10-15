Madonna ob 30. rojstnem dnevu hčerke razkrila podrobnosti težkega poroda

"Tvoje rojstvo je bilo dramatično. Tako kot najini življenji," je zapisala zvezdnica in poudarila, da je njuna vez zanjo nekaj posebnega. Hčerki je namenila tudi sporočilo, naj nikoli ne pozabi, kdo je, naj še naprej sanja in naj se vedno spominja, da prihaja iz ljubezni.

Madonna je v objavi razkrila tudi podrobnosti dramatičnega poroda. Lourdes se je namreč rodila v zahtevnih okoliščinah, saj je bila zaradi položaja njene brade v porodnem kanalu in upočasnjevanja srčnega utripa po 18 urah poroda potreben nujni carski rez. Pevka se je spomnila celo helikopterjev in novinarskih ekip, ki so takrat krožile nad bolnišnico v vzhodnem Los Angelesu.

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Vse najboljše za rojstni dan, moja Lolita!

K meni si prišla v sanjah. V vročičnih sanjah. V sanjah, ki jim pravimo življenje. Če bi poskušala vse zapisati, bi potočila reko solz.

Brada je bila nagnjena navzgor v mojem porodnem kanalu, kot da bi iskala zvezde, a si obtičala. Po 18 urah poroda in ko se je tvoj srčni utrip začel upočasnjevati, je bil nujni carski rez edina možnost.

Sem omenila helikopterje in novinarske ekipe, ki so krožili nad nama, ko sva bili v najvišjem nadstropju bolnišnice v vzhodnem Los Angelesu?

Tvoje rojstvo je bilo dramatično. Tako kot najini življenji.

Najina povezanost je svetopisemska.

Ko prosim Boga, naj mi jo razloži, mi odgovori:

"Poglej se v ogledalo!"

Sva dve plati istega kovanca. Če to, kar smo pripravljeni tvegati, razkriva, kaj nam je dragoceno, potem bi zate tvegala vse.

Nikoli ne pozabi, kdo si – mala zvezda, ki sije svetleje od vseh zvezd na nebu.

Nikoli ne pozabi sanjati, metuljčica.

Nikoli ne pozabi, od kod prihajaš.

Iz ljubezni,



je v objavi zapisala ponosna mama, Madonna.