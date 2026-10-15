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Madonna ob 30. rojstnem dnevu hčerke razkrila podrobnosti težkega poroda

S.B.
Svet slavnih 0
15. 10. 2026 09.38

Ameriška glasbena zvezdnica Madonna je ob posebni priložnosti delila niz fotografij svoje hčerke Lourdes Leon, ki jih spremlja zelo osebno in čustveno sporočilo. V zapisu se je spomnila njenega rojstva, njune posebne povezanosti in vseh preizkušenj, ki so zaznamovale njuno skupno pot.

Madonna in Lourdes v sirotišnici
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Madonna je v objavi razkrila tudi podrobnosti dramatičnega poroda. Lourdes se je namreč rodila v zahtevnih okoliščinah, saj je bila zaradi položaja njene brade v porodnem kanalu in upočasnjevanja srčnega utripa po 18 urah poroda potreben nujni carski rez. Pevka se je spomnila celo helikopterjev in novinarskih ekip, ki so takrat krožile nad bolnišnico v vzhodnem Los Angelesu.

"Tvoje rojstvo je bilo dramatično. Tako kot najini življenji," je zapisala zvezdnica in poudarila, da je njuna vez zanjo nekaj posebnega. Hčerki je namenila tudi sporočilo, naj nikoli ne pozabi, kdo je, naj še naprej sanja in naj se vedno spominja, da prihaja iz ljubezni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vse najboljše za rojstni dan, moja Lolita!

K meni si prišla v sanjah. V vročičnih sanjah. V sanjah, ki jim pravimo življenje. Če bi poskušala vse zapisati, bi potočila reko solz.

Brada je bila nagnjena navzgor v mojem porodnem kanalu, kot da bi iskala zvezde, a si obtičala. Po 18 urah poroda in ko se je tvoj srčni utrip začel upočasnjevati, je bil nujni carski rez edina možnost.

Sem omenila helikopterje in novinarske ekipe, ki so krožili nad nama, ko sva bili v najvišjem nadstropju bolnišnice v vzhodnem Los Angelesu?

Tvoje rojstvo je bilo dramatično. Tako kot najini življenji.

Najina povezanost je svetopisemska.

Ko prosim Boga, naj mi jo razloži, mi odgovori:

"Poglej se v ogledalo!"

Sva dve plati istega kovanca. Če to, kar smo pripravljeni tvegati, razkriva, kaj nam je dragoceno, potem bi zate tvegala vse.

Nikoli ne pozabi, kdo si – mala zvezda, ki sije svetleje od vseh zvezd na nebu.

Nikoli ne pozabi sanjati, metuljčica.

Nikoli ne pozabi, od kod prihajaš.

Iz ljubezni,

je v objavi zapisala ponosna mama, Madonna.

Lourdes Leon
Lourdes LeonFOTO: Profimedia

Hčerki je posvetila tudi posebno pesem

Madonna je materinstvo večkrat prelila tudi v svojo glasbo. Hčerki Lourdes je posvetila pesem Little Star, ki je izšla na njenem albumu Ray of Light leta 1998. Tudi v najnovejšem posvetilu jo je poimenovala svojo malo zvezdo in jo spodbudila, naj ohrani svoje sanje.

Lourdes, ki jo mnogi poznajo tudi po vzdevku Lola, je hčerka Madonne in njenega nekdanjega partnerja Carlosa Leona. Sama si je ustvarila pot v svetu mode in glasbe ter se uveljavila kot model in glasbenica. Mati in hči sta v zadnjem obdobju sodelovali tudi pri glasbi, kar je njunemu odnosu dodalo novo ustvarjalno poglavje.

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Madonna Lourdes Leon porod materinstvo carski rez
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