Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih

Za 25-letnega Rocca, ki se je izobraževal na Central Saint Martins School in kasneje na Royal Drawing School, je bila to prva samostojna razstava, ki jo je predstavil v preurejenem skladišču-studiu v središču londonskega predela Soho. Na razstavi ni manjkalo znanih obrazov – med gosti so bili Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley in Jake Gyllenhaal – a največ pozornosti sta pritegnila prav starša mladega umetnika – pevka Madonna in režiser Guy Ritchie.
Na svojem Instagram profilu je Rocco objavil fotografijo, na kateri je ujet v objemu obeh staršev, in se jima zahvalil za prisotnost. "Očitno je, zakaj bi me nekateri lahko obsojali, tega jim ne zamerim," je zapisal. Dodal je še: "Vendar sem ponosen, da sem to, kar sem, a še bolj ponosen, da sta oba moja starša skupaj v eni sobi in me podpirata."
Danes je mogoče, da se nekdanja zakonca znajdeta v isti sobi, a ni bilo vedno tako. Madonna in Guy Ritchie sta bila romantično povezana med letoma 2000 in 2008 ter imela skupaj dva otroka: Rocca, rojenega leta 2000, in Davida Bando, katerega postopek posvojitve se je zaključil leta 2008. Oktobra istega leta je par uradno razglasil ločitev.
Njune poti so bile po ločitvi tudi pravno zapletene. Leta 2016, osem let po razvezi, sta se spopadla glede skrbništva nad Roccem, ki je bil takrat star 15 let. Leto prej je Rocco zavrnil potovanje v New York, da bi praznične dni preživel z mamo, Madonna pa je vložila pritožbo in zahtevala njegov povratek. Nekdanja zakonca sta spor na koncu rešila zunaj sodišča, upoštevajoč Roccovo željo, da se preseli v Združeno kraljestvo k očetu, so še zapisali pri Vanity Fair.
