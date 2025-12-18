Redek družinski trenutek: Madonna in Guy Ritchie skupaj po skoraj 20 letih

Za 25-letnega Rocca, ki se je izobraževal na Central Saint Martins School in kasneje na Royal Drawing School, je bila to prva samostojna razstava, ki jo je predstavil v preurejenem skladišču-studiu v središču londonskega predela Soho. Na razstavi ni manjkalo znanih obrazov – med gosti so bili Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley in Jake Gyllenhaal – a največ pozornosti sta pritegnila prav starša mladega umetnika – pevka Madonna in režiser Guy Ritchie.

Na svojem Instagram profilu je Rocco objavil fotografijo, na kateri je ujet v objemu obeh staršev, in se jima zahvalil za prisotnost. "Očitno je, zakaj bi me nekateri lahko obsojali, tega jim ne zamerim," je zapisal. Dodal je še: "Vendar sem ponosen, da sem to, kar sem, a še bolj ponosen, da sta oba moja starša skupaj v eni sobi in me podpirata."