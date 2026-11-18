Mackenzie je bila stara komaj 19 let, ko se je po njenih besedah zgodil prvi spolni napad. Kot je leta 2009 povedala v oddaji Oprah Winfrey, se je to zgodilo na predvečer njene poroke z Jeffom Sesslerjem. Oče naj bi jo obiskal, skupaj sta uživala droge, nato pa je omedlela. Ko se je zbudila, je ugotovila, da oče spolno občuje z njo. Ko ga je pozneje soočila z dogodkom in mu povedala, da jo je posilil, naj bi ji odgovoril, da sta se ljubila. Igralka je pripovedovala, da je bila zaradi tega še bolj zmedena in osamljena.

icon-expand Mackenzie Phillips in oče John FOTO: Profimedia

Zanosila je, vendar ni vedela, kdo je oče otroka

Po njeni izpovedi se dogajanje ni končalo pri enem dogodku. Spolni odnosi z očetom so se nadaljevali več let, medtem ko je bila poročena z Jeffom Sesslerjem. Njen mož za skrivnostno razmerje ni vedel. Prelomnica je nastopila, ko je Mackenzie zanosila. Takrat se je soočila z grozljivo negotovostjo, saj ni vedela, ali je otrokov oče njen mož ali njen lastni oče. V intervjuju za oddajo Oprah Winfrey je povedala, da je zaradi okoliščin in posledic, ki jih je nosečnost prinesla, opravila splav. Po njenih besedah je poseg plačal njen oče. Prav nosečnost je bila trenutek, ko se je odločila, da se spolni odnos z očetom ne bo nikoli več ponovil. Kot je povedala, mu po tem ni več dovolila, da bi se je dotaknil.

O boleči družinski skrivnosti je spregovorila v avtobiografiji

Svojo zgodbo je leta 2009 razkrila v avtobiografiji High on Arrival. Ob izidu knjige je o njej spregovorila tudi v oddaji Oprah Winfrey, njena izpoved pa je sprožila veliko medijske pozornosti in razdelila njeno družino. Njen oče John Phillips, ki je bil eden od ustanoviteljev slovite skupine The Mamas & the Papas, je umrl leta 2001. Mackenziejeva je pozneje povedala, da mu je na smrtni postelji odpustila. Ob tem je poudarila, da odpuščanje zanjo ne pomeni opravičevanja njegovih dejanj. O boleči preteklosti je znova spregovorila tudi leta 2023 v pogovoru s polsestro Chynno Phillips. Pojasnila je, da je odpuščanje del njenega osebnega procesa in da ne pomeni, da se strinja s tem, kar se je zgodilo.

icon-expand Mackenzie Phillips FOTO: Profimedia

Njena izpoved je razkrila tudi bolečo plat slavne družine