Macaulay Culkin o svojih otrocih

Igralec Macaulay Culkin ima z igralko Brendo Song dva sinova – štiriletnega Dakoto in triletnega Carsona . Zvezdnik je v pogovoru za oddajo Mythical Kitchen izpostavil besedo, ki jo danes pogosto uporablja doma: "ponosen". " Izbral sem to besedo, ker je nekaj, kar v otroštvu nisem slišal dovolj pogosto, " je povedal 45-letni igralec. Pojasnil je, da od očeta Christopherja "Kita" Culkina nikoli ni slišal te besede, kljub svoji uspešni igralski karieri. Danes pa želi, da njegova otroka vedno vesta, kako ponosen je nanju.

Opisal je tudi trenutek, ko je enega svojih sinov podprl med recitalom: "Ko se je odprla zavesa, je zmrznil, začel jokati in stekel z odra. Takoj sem ga pobral v naročje in rekel: 'Fant, tako sem ponosen nate. Bil si tako pogumen, da si stopil tja ven.'"

Igralec se zaveda, kako lahko generacijske travme vplivajo na človeka, in priznava, da je ponosen na svojo pot očetovstva. "Ponosen sem nase, ker lahko zagotavljam svoji družini takšno podporo in ljubezen," je dodal.

Veliko njegovih starševskih pristopov je oblikovala tudi partnerka Brenda Song, s katero se je spoprijateljil leta 2017 po skupnem filmu Changeland. "Brenda je odlična mama in me spodbuja, da sem boljši oče in boljši človek," je pojasnil. "Vidim, kako dobra je in kako srečna sta najina otroka."

Čeprav je igralec danes srečen oče, ostaja njegov odnos z lastnim očetom napet. "Z očetom nisem govoril že približno 30 let," je razkril v pogovoru za Sibling Revelry. "On si to tudi zasluži."

Macaulay in Brenda sta nedavno praznovala osem let zveze, pri čemer je Brenda delila ganljivo objavo na Instagramu: "Še vedno ni nikogar, ki bi me nasmejal ali osrečil tako kot ti. Nikogar, ki bi me videl, slišal in ljubil tako kot ti," je zapisala. "Moj partner v pustolovščinah, moj najboljši prijatelj, oče mojih otrok, moja najljubša oseba – hvala. Biti ljubljena od tebe je največji privilegij," so še zapisali pri E! News.