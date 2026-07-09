Igralec Luke Wilson je pri 54 letih prvič postal očka

Luke Wilson in njegova 24-letna partnerica Kendall sta svojo novorojenko prvič pokazala na dogodku, povezanem z igralčevim novim Netflixovim projektom. Na sprejemu za prihajajočo serijo sta se pojavila z dojenčico, ki sta jo predstavila tudi nekaterim sodelavcem in gostom.

Luke Wilson, znan po filmih, kot so Blondinka s Harvarda, Stara šola in številnih drugih hollywoodskih uspešnicah, je zasebno življenje večinoma držal stran od oči javnosti. S Kendall Yates sta se po poročanju tujih medijev začela pojavljati skupaj okoli leta 2023, vendar sta bila pri razkrivanju podrobnosti svojega odnosa zelo zadržana.

Njuna 30-letna starostna razlika je ob novici o rojstvu otroka hitro postala ena najbolj komentiranih tem v tujih medijih in na družbenih omrežjih. Kljub številnim odzivom pa se par na komentarje javnosti ni odzval in se osredotoča predvsem na novo družinsko poglavje.