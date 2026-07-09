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Igralec Luke Wilson je pri 54 letih prvič postal očka

S.B.
Svet slavnih 1
09. 07. 2026 09.06

Hollywoodski igralec Luke Wilson je pri 54 letih prvič postal oče. Z dekletom Kendall Yates, ki je od njega mlajša kar 30 let, sta se razveselila rojstva prvega skupnega otroka, deklice. Veselo novico so potrdili tuji mediji, ki poročajo, da je par prihod dojenčice za zdaj ohranjal v zasebnosti.

luke wilson

Luke Wilson in njegova 24-letna partnerica Kendall sta svojo novorojenko prvič pokazala na dogodku, povezanem z igralčevim novim Netflixovim projektom. Na sprejemu za prihajajočo serijo sta se pojavila z dojenčico, ki sta jo predstavila tudi nekaterim sodelavcem in gostom.

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Ljubezensko razmerje sta dolgo skrivala

Luke Wilson, znan po filmih, kot so Blondinka s Harvarda, Stara šola in številnih drugih hollywoodskih uspešnicah, je zasebno življenje večinoma držal stran od oči javnosti. S Kendall Yates sta se po poročanju tujih medijev začela pojavljati skupaj okoli leta 2023, vendar sta bila pri razkrivanju podrobnosti svojega odnosa zelo zadržana.

Njuna 30-letna starostna razlika je ob novici o rojstvu otroka hitro postala ena najbolj komentiranih tem v tujih medijih in na družbenih omrežjih. Kljub številnim odzivom pa se par na komentarje javnosti ni odzval in se osredotoča predvsem na novo družinsko poglavje.

Igralec si je dolgo časa želel postati oče.
Igralec si je dolgo časa želel postati oče.FOTO: Profimedia

Dolgo si je želel postati oče

Wilson je v preteklosti že govoril o želji po družini. Igralec, ki je mlajši brat hollywoodskega zvezdnika Owena Wilsona, je večkrat omenil, da si želi otrok, vendar se mu je očetovstvo zgodilo nekoliko kasneje v življenju.

Zdaj se je njegov dolgoletni cilj uresničil

Pri 54 letih je prvič stopil v vlogo očeta. S Kendall sta ob rojstvu hčerke začela novo življenjsko obdobje, medtem ko se bo Wilson kmalu vrnil tudi k svojim igralskim projektom.

Hollywoodski zvezdnik se je tako pridružil številnim slavnim očetom, ki so otroke dobili v zrelejših letih, biti oče prvorojenki pa je zanj zagotovo ena največjih življenjskih vlog doslej.

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Vir: Page Six

Luke Wilson znani starši hollywoodske novice očetovstvo novorojenček
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Komentarji (1)

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Rock8 09. 07. 2026 18.10
+1
Uf uf majster,boš kr sopihal,pa še 30 razlike?!?,pa froc
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