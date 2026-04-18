Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost

Hrvaški pevec Luka Nižetić je s svežo objavo iz Londona znova poskrbel za navdušenje na družbenih omrežjih, a tokrat ni bil v središču pozornosti le on. Na potovanju po britanski prestolnici sta se mu pridružili mama Tamara in sestra Petra , sledilci pa so se skoraj soglasno osredotočili prav na njegovo mamo, ki je s svojim videzom in stilom povsem zasenčila objavo.

Na fotografijah, ki jih je pevec delil z dopisom Preživljanje Londona, njegova mama Tamara deluje izjemno elegantno, samozavestno in mladostno. Številni so v komentarjih zapisali, da je videti, kot bi pravkar stopila z modne piste, drugi pa so poudarili, da je zdaj povsem jasno, od kod Luka črpa svoj brezhiben občutek za slog.

Med komentarji so posebej izstopali zapisi, kot so: Vsi ste super, ampak mama je najboljša, Kako je vajina mama kul, ni čudno, da sta tudi vidva takšna in Mama je čudovita, videti je tako mladostno. Prav ti odzivi so sprožili val navdušenja tudi v hrvaških medijih, ki so poudarili, da Tamarin modni slog in drža izžarevata posebno karizmo.