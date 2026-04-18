Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost

S.B.
Svet slavnih 0
18. 04. 2026 04.00

Hrvaški pevec Luka Nižetić je znova navdušil svoje sledilce na družbenih omrežjih, tokrat s fotografijo, na kateri pozira skupaj s svojo mamo Tamaro.

Luka Nižetić

Hrvaški pevec Luka Nižetić je s svežo objavo iz Londona znova poskrbel za navdušenje na družbenih omrežjih, a tokrat ni bil v središču pozornosti le on. Na potovanju po britanski prestolnici sta se mu pridružili mama Tamara in sestra Petra, sledilci pa so se skoraj soglasno osredotočili prav na njegovo mamo, ki je s svojim videzom in stilom povsem zasenčila objavo.

Na fotografijah, ki jih je pevec delil z dopisom Preživljanje Londona, njegova mama Tamara deluje izjemno elegantno, samozavestno in mladostno. Številni so v komentarjih zapisali, da je videti, kot bi pravkar stopila z modne piste, drugi pa so poudarili, da je zdaj povsem jasno, od kod Luka črpa svoj brezhiben občutek za slog.

Med komentarji so posebej izstopali zapisi, kot so: Vsi ste super, ampak mama je najboljša, Kako je vajina mama kul, ni čudno, da sta tudi vidva takšna in Mama je čudovita, videti je tako mladostno. Prav ti odzivi so sprožili val navdušenja tudi v hrvaških medijih, ki so poudarili, da Tamarin modni slog in drža izžarevata posebno karizmo.

Luka že vrsto let velja za enega najbolj modno dovršenih glasbenikov v regiji, zato številni oboževalci verjamejo, da občutek za estetiko in urejenost prihaja prav iz domačega okolja. Fotografije iz Londona so tako za mnoge le še potrdile, da je njegov prepoznaven videz očitno družinska lastnost.

Ni dvoma, da je pevec s to objavo dosegel še nekaj več kot le običajno popotniško razglednico, sprožil je pravo malo spletno evforijo, v kateri je glavno zvezdo večera povsem nepričakovano odigrala njegova mama.

Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Preberi še
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Luka Nižetić Tamara Nižetić mama modni stil Družbeni omrežji
Prejšnji članek
Svet slavnih

To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila

Naslednji članek
Svet slavnih

Luka hvaležen, da je bil lahko prisoten ob rojstvu hčerke

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bibaleze
