Luka Basi ponosen na sina: skupaj sta stopila na oder pred množico ljudi

Luka Basi je 10. oktobra praznoval deset let glasbene kariere, večer pa je bil še toliko bolj poseben, ker je lahko del odra delil tudi s svojim sinom. Tai se mu je najprej pridružil s kitaro pri pesmi Kad postaneš drugome žena, nato pa je tudi sam zapel skladbo Ti si moja prva ljubav. Občinstvo je njun nastop sprejelo z navdušenjem.
Za pevca, ki je v desetih letih nastopal na številnih odrih, je bil to očitno trenutek, ki ga ne more primerjati z nobenim drugim. Tokrat namreč ob njem ni stal glasbeni kolega, temveč njegov otrok, s katerim je lahko delil svojo ljubezen do glasbe.
Luka Basi in Nastja Gabor imata dva otroka
Luka Basi, čigar pravo ime je Matej Prikeržnik, si družinsko življenje ustvarja s pevko Nastjo Gabor. Par se je poročil julija 2024 na slovenski obali, njuno ljubezensko zgodbo pa že vrsto let spremljata tudi skupna glasba in nastopi.
V zakonu sta se razveselila dveh otrok, sina Taia in hčerke Tie. Tai je februarja letos praznoval sedmi rojstni dan, Tia pa je letos jeseni zakorakala v šolske klopi. Kot sta starša razkrila v pogovoru za medije, oba otroka rada spremljata glasbo in sta že od malih nog povezana z odrskim dogajanjem.
Luka je v preteklosti povedal, da je Tai zelo podoben njemu, medtem ko je hčerka po značaju bolj podobna mami. Čeprav sta oba otroka odraščala ob glasbi, jima starša puščata svobodo, da sama odkrivata svoje interese in se odločita, ali bosta nekoč sledila njunim glasbenim stopinjam.
Na odru se mu je pridružila tudi žena
Tai ni bil edini družinski član, ki je na jubilejnem koncertu stopil na oder. Luka je z ženo Nastjo Gabor zapel tudi skladbi S tabo in Ti si moj san, s katerima sta obudila svojo skupno glasbeno in ljubezensko zgodbo. Na odru sta se mu pridružili tudi sestri, s katerima je zapel pesem Seko moja.
Jubilejni koncert tako ni bil zgolj pregled desetih let glasbene kariere, temveč tudi večer, na katerem je Luka Basi občinstvu pokazal, kako pomembno mesto v njegovem življenju ima družina. Čeprav je v preteklih letih doživel številne glasbene uspehe, je tokrat jasno povedal, da ima zanj poseben pomen predvsem trenutek, ko je oder delil s svojim sinom.
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