Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie

Luka Dončić je sicer znan po tem, da zasebnost skrbno varuje, zato so takšni družinski utrinki na njegovih družbenih omrežjih prava redkost. Fotografija je med navijači hitro požela številne pozitivne odzive, mnogi pa so izpostavili, da je eden najboljših košarkarjev na svetu tudi predan oče.

Gabriela, prvorojenka slovenskega asa, se je rodila decembra 2023, družina pa se je konec leta 2025 povečala še za drugo hčerko, Olivio. Dončić je ob rojstvu mlajše hčerke celo izpustil nekaj tekem lige NBA, da bi bil ob pomembnem družinskem dogodku.