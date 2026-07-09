Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie

Luka Dončić je sicer znan po tem, da zasebnost skrbno varuje, zato so takšni družinski utrinki na njegovih družbenih omrežjih prava redkost. Fotografija je med navijači hitro požela številne pozitivne odzive, mnogi pa so izpostavili, da je eden najboljših košarkarjev na svetu tudi predan oče.
Gabriela, prvorojenka slovenskega asa, se je rodila decembra 2023, družina pa se je konec leta 2025 povečala še za drugo hčerko, Olivio. Dončić je ob rojstvu mlajše hčerke celo izpustil nekaj tekem lige NBA, da bi bil ob pomembnem družinskem dogodku.
V zadnjih mesecih je Dončićevo zasebno življenje sicer pritegnilo precej pozornosti
Po poročanju tujih medijev sta se z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes razšla, ob tem pa potekajo tudi postopki glede skrbništva nad hčerkama. Kljub temu Dončić večkrat poudarja, da sta Gabriela in Olivia njegovi največji prioriteti ter da želi z njima preživeti čim več kakovostnega časa.
Na športnem področju ostaja 27-letni Ljubljančan eden največjih zvezdnikov lige NBA
Po prestopu k ekipi Los Angeles Lakers še naprej velja za enega najboljših košarkarjev na svetu, letošnje poletje pa je namenil predvsem družini. Ob tem je sporočil, da se ne bo pridružil slovenski reprezentanci v poletnem reprezentančnem ciklu, saj želi več časa preživeti s hčerkama.
Čeprav Dončić večino svojega življenja preživi pod žarometi največjih dvoran, je bila njegova zadnja objava opomnik, da mu največ pomenijo trenutki daleč od tribun in kamer. Fotografija z Gabrielo in Olivio ni bila namenjena poudarjanju športnih dosežkov ali novih rekordov, temveč preprostemu družinskemu trenutku, ravno zato pa je pri številnih sledilcih pustila še posebej močan vtis.
Vir: People
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