Luka Dončić tudi na parketu misli na hčerki: Oboževalci so opazili nekaj posebnega

Slovenski košarkarski zvezdnik, ki blesti v dresu moštva Los Angeles Lakers, je že večkrat pokazal, da mu družina pomeni ogromno. Tokrat je svoji deklici simbolično vzel s seboj tudi na igrišče. Črki G in O predstavljata začetnici njunih imen, srčka pa celotni kombinaciji dodajata še osebno noto.

Posebna vez z Gabrielo in Olivio

Dončić je oče dveh deklic, Gabriele in Olivie. Čeprav ga poklicne obveznosti pogosto vodijo daleč od doma, je v zadnjih mesecih večkrat pokazal, da so mu skupni trenutki z njima izjemno dragoceni. Perlice na vezalkah so še posebej pomenljive tudi zato, ker je njegova starejša hčerka Gabriela že izdelovala zapestnice, ki jih je Luka ponosno nosil. Pred začetkom nove sezone je novinarjem pojasnil, da jih med tekmami raje ne nosi, saj se boji, da bi se lahko strgale. V šali je dodal, da to njegovi hčerki zagotovo ne bi bilo všeč. Zdaj je očitno našel drugačen način, kako imeti deklici simbolično ob sebi tudi med tekmami.

icon-expand Luka je znova pokazal, da svoji hčerkici vedno nosi ob sebi. FOTO: Instagram

V nedavnem intervjuju iskreno o tem, kako težko je bilo brez hčerk

Posebna gesta prihaja v času, ko je Dončić v intervjuju za ameriški športni medij Sports Illustrated odkrito spregovoril tudi o družinskih okoliščinah in zahtevnem obdobju, ki ga je zaznamovala ločenost od hčerk. V pogovoru, ki ga je objavil novinar Chris Mannix, je Luka priznal, da je bila pretekla sezona zanj zaradi tega še posebej težka. Povedal je, da je svoji deklici v tistem obdobju videl le štiri ali pet dni. "Vsak dan si želiš biti ob svojih otrocih," je povedal v intervjuju in dodal, da takšnega položaja ni mogoče preprosto sprejeti. Na vprašanje, ali se je položaj že razrešil, je odgovoril, da upa, da se bo ter poudaril, da še ene sezone ne more preživeti na tak način.

Poletje je namenil družini