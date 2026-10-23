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Luka Dončić tudi na parketu misli na hčerki: Oboževalci so opazili nekaj posebnega

S.B.
Svet slavnih 0
23. 10. 2026 11.45

Luka Dončić je na košarkarskem parketu znova opozoril nase, tokrat pa niso bile v ospredju le njegove poteze in koši. Pozornost je pritegnila prav posebna podrobnost na njegovih vijoličnih supergah. Na vezalkah je imel namreč perlice z začetnicama imen svojih hčerk, Gabriele in Olivie, ter dvema srčkoma. Majhna podrobnost, ki razkriva, kako pomembno mesto imata deklici v njegovem življenju.

Luka Dončić z zapestnicami hčerke Gabriele
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Slovenski košarkarski zvezdnik, ki blesti v dresu moštva Los Angeles Lakers, je že večkrat pokazal, da mu družina pomeni ogromno. Tokrat je svoji deklici simbolično vzel s seboj tudi na igrišče. Črki G in O predstavljata začetnici njunih imen, srčka pa celotni kombinaciji dodajata še osebno noto.

Posebna vez z Gabrielo in Olivio

Dončić je oče dveh deklic, Gabriele in Olivie. Čeprav ga poklicne obveznosti pogosto vodijo daleč od doma, je v zadnjih mesecih večkrat pokazal, da so mu skupni trenutki z njima izjemno dragoceni.

Perlice na vezalkah so še posebej pomenljive tudi zato, ker je njegova starejša hčerka Gabriela že izdelovala zapestnice, ki jih je Luka ponosno nosil. Pred začetkom nove sezone je novinarjem pojasnil, da jih med tekmami raje ne nosi, saj se boji, da bi se lahko strgale. V šali je dodal, da to njegovi hčerki zagotovo ne bi bilo všeč.

Zdaj je očitno našel drugačen način, kako imeti deklici simbolično ob sebi tudi med tekmami. 

Luka je znova pokazal, da svoji hčerkici vedno nosi ob sebi.
Luka je znova pokazal, da svoji hčerkici vedno nosi ob sebi. FOTO: Instagram

V nedavnem intervjuju iskreno o tem, kako težko je bilo brez hčerk

Posebna gesta prihaja v času, ko je Dončić v intervjuju za ameriški športni medij Sports Illustrated odkrito spregovoril tudi o družinskih okoliščinah in zahtevnem obdobju, ki ga je zaznamovala ločenost od hčerk.

V pogovoru, ki ga je objavil novinar Chris Mannix, je Luka priznal, da je bila pretekla sezona zanj zaradi tega še posebej težka. Povedal je, da je svoji deklici v tistem obdobju videl le štiri ali pet dni.

"Vsak dan si želiš biti ob svojih otrocih," je povedal v intervjuju in dodal, da takšnega položaja ni mogoče preprosto sprejeti. Na vprašanje, ali se je položaj že razrešil, je odgovoril, da upa, da se bo ter poudaril, da še ene sezone ne more preživeti na tak način.

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Poletje je namenil družini

Dončić je v istem pogovoru povedal tudi, da je poletje preživel s hčerkama in da mu je skupni čas veliko pomenil. Po zahtevnem obdobju je bil vesel, da se jima je lahko bolj posvetil.

Tudi sicer je v zadnjih mesecih na družbenih omrežjih delil družinske utrinke in hčerkama namenil čustveno sporočilo, v katerem je poudaril, da sta vedno z njim, ne glede na to, kje na svetu je.

Ko stopi na parket, s seboj ne nosi le ambicij in želje po zmagi, temveč tudi misli na svoji deklici. 

Luka Dončić družina očetovstvo košarka starševstvo osebna izpoved
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