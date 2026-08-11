Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko

Njuna prva postaja je bila telovadnica. Medtem ko je Luka Dončić opravljal svoj trening, se mu je pridružila tudi Gabriela in se preizkusila na tekalni stezi. Očka jo je pri tem pozorno spremljal, simpatičen prizor pa je hitro pritegnil veliko pozornosti.

A športni del dneva še ni bil končan – oziroma bolje, sledil je nekoliko bolj sproščen del. Luka je hčerko odpeljal še v živalski vrt, kjer sta si ogledovala živali. Na eni od fotografij Gabriela občuduje surikate, v rokah pa drži prikupen balon v obliki pikapolonice. Luka je ob fotografiji dodal srce in pikapolonico.

Prav takšni preprosti družinski trenutki so pri Dončiću še posebej zanimivi, saj športnik zasebno življenje praviloma drži precej stran od oči javnosti. V zadnjih mesecih pa je že nekajkrat pokazal, kako pomemben del njegovega življenja sta njegovi hčerki.