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Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko

B.R.
Svet slavnih 0
11. 08. 2026 08.51

Luka Dončić te dni v Ljubljani ne skrbi le za svojo telesno pripravljenost, ampak si vzame čas tudi za tisto, kar mu je najpomembnejše – hčerki. Slovenski košarkarski zvezdnik je s svojimi sledilci delil nekaj prisrčnih utrinkov dneva, ki ga je preživel s starejšo hčerko Gabrielo.

Njuna prva postaja je bila telovadnica.

Njuna prva postaja je bila telovadnica. Medtem ko je Luka Dončić opravljal svoj trening, se mu je pridružila tudi Gabriela in se preizkusila na tekalni stezi. Očka jo je pri tem pozorno spremljal, simpatičen prizor pa je hitro pritegnil veliko pozornosti.

Njuna prva postaja je bila telovadnica.
Njuna prva postaja je bila telovadnica.FOTO: Instagram

A športni del dneva še ni bil končan – oziroma bolje, sledil je nekoliko bolj sproščen del. Luka je hčerko odpeljal še v živalski vrt, kjer sta si ogledovala živali. Na eni od fotografij Gabriela občuduje surikate, v rokah pa drži prikupen balon v obliki pikapolonice. Luka je ob fotografiji dodal srce in pikapolonico.

Prav takšni preprosti družinski trenutki so pri Dončiću še posebej zanimivi, saj športnik zasebno življenje praviloma drži precej stran od oči javnosti. V zadnjih mesecih pa je že nekajkrat pokazal, kako pomemben del njegovega življenja sta njegovi hčerki.

Luka je hčerko odpeljal še v živalski vrt.
Luka je hčerko odpeljal še v živalski vrt.FOTO: Instagram

Dončić je že pred časom poudaril, da sta hčerki njegova največja prioriteta, letos poleti pa se je tudi odločil, da ne bo nastopal za slovensko reprezentanco, saj želi več časa nameniti družini.

Medtem ko se pripravlja na novo sezono in v Ljubljani pridno trenira, je tako očitno našel tudi nekaj časa za najlepši del poletja – brez velikih tekem, reflektorjev in pritiska, le za očeta in hčerki.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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