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Luka Dončić s prisrčno gesto pokazal, kako zelo pogreša hčerki

S.B.
Svet slavnih 0
16. 11. 2026 11.24

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je po novi zmagi Los Angeles Lakersov pozornost pritegnil tudi s svojo izbiro oblačil. Na novinarski konferenci se je namreč pojavil v posebnem puloverju, ki je imel zanj zelo oseben pomen. Posvetil ga je svojima hčerkama Gabrieli in Olivii, s preprostim odgovorom pa razkril, kako pomembno mu je, da ju ima vedno ob sebi.

Luka Dončić z zapestnicami hčerke Gabriele
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Dončić je bil v središču pozornosti po tekmi proti ekipi Phoenix Suns, na kateri so Los Angeles Lakers slavili s 131:123 in dosegli že osmo zaporedno zmago. Slovenec je bil znova izjemen, saj je dosegel kar 43 točk in prispeval še devet asistenc.

A tokrat ni navdušil zgolj s svojo igro. Na novinarski konferenci je nosil črn pulover, na katerem sta bili upodobljeni dve srci. V vijoličnem je bilo zapisano ime njegove starejše hčerke Gabriele, v rožnatem pa ime mlajše Olivie.

Ko so ga novinarji vprašali, kaj pomenita srci, je brez pomisleka pojasnil, da sta namenjeni njegovima deklicama.

"Moji dve hčerki. Želim ju predstavljati in ju na neki način nositi s seboj," je odgovoril Dončić.

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Osebna sporočila, ki jih namenja hčerkama, niso novost

Že septembra je na družbenem omrežju Instagram objavil zapis, v katerem je deklicama sporočil, da sta vedno v njegovem srcu, ne glede na to, kje na svetu se nahaja.

"G + O, ne glede na to, kje na svetu je vajin ati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu. Kamorkoli grem, sta vedno z menoj. Rad vaju imam," je zapisal ob njunih začetnicah.

Da ima s hčerkama prav poseben odnos, je pokazal tudi z dodatkom, ki ga je nosil ob puloverju. Na zapestju je imel namreč pisane zapestnice iz perlic, ki jih je izdelala njegova starejša hčerka Gabriela. Takšne drobne pozornosti očitno zanj pomenijo veliko.

Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
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Vir: New York Post

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