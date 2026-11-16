Luka Dončić s prisrčno gesto pokazal, kako zelo pogreša hčerki

Dončić je bil v središču pozornosti po tekmi proti ekipi Phoenix Suns, na kateri so Los Angeles Lakers slavili s 131:123 in dosegli že osmo zaporedno zmago. Slovenec je bil znova izjemen, saj je dosegel kar 43 točk in prispeval še devet asistenc.

A tokrat ni navdušil zgolj s svojo igro. Na novinarski konferenci je nosil črn pulover, na katerem sta bili upodobljeni dve srci. V vijoličnem je bilo zapisano ime njegove starejše hčerke Gabriele, v rožnatem pa ime mlajše Olivie.

Ko so ga novinarji vprašali, kaj pomenita srci, je brez pomisleka pojasnil, da sta namenjeni njegovima deklicama.

"Moji dve hčerki. Želim ju predstavljati in ju na neki način nositi s seboj," je odgovoril Dončić.