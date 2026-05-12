Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju

Luka Dončić je zapisal, da sta njegovi hčerki trenutno njegova največja prioriteta. Ob tem je razkril tudi, da se že dlje časa trudi za skupno skrbništvo nad otrokoma in da je zaradi tega moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju.

"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu," je zapisal na začetku objave. Posebej močno so odjeknile njegove besede, da svojih otrok v zadnjih osmih mesecih skoraj ni mogel videvati. "Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl," je še dodal.