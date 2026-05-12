Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju

Luka Dončić je zapisal, da sta njegovi hčerki trenutno njegova največja prioriteta. Ob tem je razkril tudi, da se že dlje časa trudi za skupno skrbništvo nad otrokoma in da je zaradi tega moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju.
"Svoji hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu," je zapisal na začetku objave. Posebej močno so odjeknile njegove besede, da svojih otrok v zadnjih osmih mesecih skoraj ni mogel videvati. "Na žalost mi je bilo v zadnjih osmih mesecih izjemno oteženo, da bi ju videl," je še dodal.
Košarkar je pojasnil, da se je moral odločiti med reprezentančnimi obveznostmi in možnostjo, da poletje preživi s hčerkama. Čeprav je poudaril, da je za Slovenijo vedno dal vse od sebe, letos reprezentančnega dresa ne bo oblekel.
"Razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta," je še dodal.
Objava je med navijači sprožila ogromno odzivov
Mnogi so Dončiću izrazili podporo in poudarili, da popolnoma razumejo njegovo odločitev, drugi pa so bili presenečeni nad osebnimi težavami, ki jih je razkril javnosti. Dončić sicer svoje zasebno življenje zelo redko komentira javno, zato je iskrena izpoved še toliko bolj odmevala na družbenih omrežjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV