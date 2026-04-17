Luka hvaležen, da je bil lahko prisoten ob rojstvu hčerke

Slovenski košarkarski as, Luka Dončić je v javni objavi na svojem osebnem Instagram profilu izpostavil, kako veliko mu je pomenilo, da je lahko decembra prisostvoval rojstvu svoje hčerke.
V profesionalnem športu, kjer urniki pogosto ne dopuščajo osebnih odstopanj, takšne odločitve niso samoumevne. Prav zato je posebej poudaril podporo svoje organizacije, Los Angeles Lakers in vodstva kluba, ki mu je omogočilo, da je postavil družino na prvo mesto.
Ob tem je Dončić poudaril tudi športni vidik sezone. Ta je bila zanj izjemno uspešna, saj je skupaj s soigralci dosegel pomembne rezultate. Njegove predstave so ga uvrstile med kandidate za najprestižnejše nagrade ob koncu sezone, kar potrjuje njegov status enega najboljših igralcev v ligi.
"Hvaležen sem NBPA, ker se je zavzela zame in ligi NBA za njihovo pošteno odločitev. Zame je bilo zelo pomembno, da sem bil prisoten ob rojstvu svoje hčerke decembra, in cenim Marka, Jeanie, Roba, Juja ter celotno organizacijo Lakers, da so me v celoti podprli in mi omogočili potovanje, da sem lahko bil tam. Ta sezona je bila zame zelo posebna zaradi vsega, kar smo s soigralci uspeli doseči in počaščen sem, da imam priložnost biti v izboru za nagrade ob koncu sezone," je v Instagram zgodbi zapisal Dončić.
Dončićeve besede tako razkrivajo še eno pomembno dimenzijo vrhunskega športnika, vlogo očeta. Njegova hvaležnost in odločitev, da je bil ob rojstvu svoje hčerke, kažeta, da tudi na največjem odru življenja obstajajo trenutki, ki presegajo košarko. Prav takšni trenutki pogosto oblikujejo drugačen pogled na uspeh, kjer zmage in nagrade dobijo nov pomen.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV