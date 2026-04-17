Luka hvaležen, da je bil lahko prisoten ob rojstvu hčerke

Slovenski košarkarski as, Luka Dončić je v javni objavi na svojem osebnem Instagram profilu izpostavil, kako veliko mu je pomenilo, da je lahko decembra prisostvoval rojstvu svoje hčerke.

V profesionalnem športu, kjer urniki pogosto ne dopuščajo osebnih odstopanj, takšne odločitve niso samoumevne. Prav zato je posebej poudaril podporo svoje organizacije, Los Angeles Lakers in vodstva kluba, ki mu je omogočilo, da je postavil družino na prvo mesto.

Ob tem je Dončić poudaril tudi športni vidik sezone. Ta je bila zanj izjemno uspešna, saj je skupaj s soigralci dosegel pomembne rezultate. Njegove predstave so ga uvrstile med kandidate za najprestižnejše nagrade ob koncu sezone, kar potrjuje njegov status enega najboljših igralcev v ligi.