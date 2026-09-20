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Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"

S.B.
Svet slavnih 0
20. 09. 2026 21.43

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na Instagramu delil čustveno sporočilo, namenjeno svojima hčerkicama Olivii in Gabrijeli. Ob kolažu fotografij je pokazal nežnejšo, očetovsko plat in poudaril, da sta deklici vedno v njegovem srcu, ne glede na to, kje na svetu se nahaja.

Luka Dončić

Očetova ljubezen, ki ne pozna meja

Luka Dončić je ob fotografijah svojih deklic zapisal: "G+O, ne glede na to, kje na svetu je vajin Tati, ni dneva, ko ne bi bili v mojem srcu. Kamorkoli grem, sta vedno z menoj. Rad vaju imam!"

Kratko, a čustveno sporočilo razkriva, koliko mu pomenita hčerkici. Čeprav ga košarkarska kariera vodi na različne konce sveta, želi poudariti, da sta Olivia in Gabriela vedno del njegovih misli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Majhni trenutki, ki povedo veliko

V zadnjih mesecih je Dončić delil več utrinkov družinskega življenja. Konec avgusta je pokazal, kako je s starejšo hčerko Gabrijelo ustvarjal s plastelinom in barvami. Fotografije so razkrile bolj vsakdanjo plat njegovega življenja, stran od košarkarskih dvoran in medijske pozornosti.

Tudi obisk Slovenije je prinesel nekaj družinskih trenutkov. Med drugim je bil košarkar s starejšo hčerko opažen na sprehodu po ljubljanskem Tivoliju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družinsko življenje v središču pozornosti

Dončić ima z nekdanjo zaročenko Anamarijo Goltes dve hčerki. Gabriela se je rodila konec leta 2023, Olivia pa decembra 2025. Njuno družinsko življenje je v letu 2026 pritegnilo tudi medijsko pozornost zaradi skrbniškega spora, o katerem so poročali številni mediji.

Košarkar je že pred tem javno izpostavil, da sta njegovi hčerkici zanj najpomembnejši in da si želi preživeti več časa z njima. Po koncu sezone lige NBA je Luka še sporočil, da se ne bo pridružil slovenski reprezentanci, saj je želel čas nameniti svojima hčerkama.

Medtem ko ga svet pozna kot košarkarskega asa, pa so takšni trenutki opomnik, da je za Olivio in Gabrijelo predvsem njun Tati. Razdalje, potovanja in vse obveznosti, ki jih prinaša njegovo življenje, ne spremenijo tega, kar je želel povedati v nekaj preprostih besedah: tudi kadar ni ob njiju, ju v srcu vedno nosi s seboj.

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Vir: People.com

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