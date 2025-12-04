Luka Dončić na poti v porodnišnico

Le nekaj dni po nastopu v ligi NBA se je Luka Dončić znova vrnil v Slovenijo. Razlog je izjemno oseben – z Anamario Goltes sta pohitela v porodnišnico.

Da je v ZDA sam, Anamaria pa je ostala s hčerko v Sloveniji, je nakazal že prej, ko je v čestitki zapisal, da zelo pogreša svojo hčer Gabrielo, ko je delil iskreno rojstnodnevno voščilo dvoletni hčerki. "Vse najboljše, moja mala princeska! V moje življenje prinašaš največjo srečo! Zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu vidim," je zapisal v iskreni rojstnodnevni čestitki na Instagramu.

Luka in Anamaria sta hčerko dobila konec novembra 2022. Tudi takrat je slovenski košarkar izpustil tekmo, in sicer proti Memphisu. Pozneje je Dončić na družbenih omrežjih delil prvo fotografijo svoje hčerke.

Da sta Luka in Anamaria res zelo povezana, je videti tudi iz njenih objav: "Ljudje imajo pogosto najboljšega prijatelja, partnerja in pravo ljubezen v različnih osebah. Jaz imam srečo, da se vse to skriva v eni sami – v njem."