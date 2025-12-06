Luka in Anamaria presenetila z izbiro imena za novorojenko

Luka Dončić je objavil veselo novico, da je drugič postal oče. Na družbenem omrežju je delil fotografijo hčerke in razkril njeno ime – Olivia. Deklica je bila rojena v začetku decembra, v Sloveniji, kamor je Dončić pripotoval zaradi poroda. Prvorojenka Gabriela, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, je tako postala starejša sestrica.

Objava je sprožila številne čestitke znanih osebnosti in navdušencev po vsem svetu. Za Dončića je to pomenilo tudi odsotnost z dveh tekem v ligi NBA. Po kratkem, a neprecenljivem času doma je zvezdnik že na poti nazaj v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje obveznosti.