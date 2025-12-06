Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Luka in Anamaria presenetila z izbiro imena za novorojenko

B.R.
Svet slavnih 1
06. 12. 2025 13.56

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta dobila drugo hčerko, ki sta ji nadela ime Olivia. Novico je Dončić potrdil z objavo na družbenih omrežjih, delil fotografijo dojenčice in razkril njeno ime, kar je sprožilo val čestitk med oboževalci in znanimi osebnostmi.

Olivia Dončić

Luka Dončić je objavil veselo novico, da je drugič postal oče. Na družbenem omrežju je delil fotografijo hčerke in razkril njeno ime – Olivia. Deklica je bila rojena v začetku decembra, v Sloveniji, kamor je Dončić pripotoval zaradi poroda. Prvorojenka Gabriela, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, je tako postala starejša sestrica.

Objava je sprožila številne čestitke znanih osebnosti in navdušencev po vsem svetu. Za Dončića je to pomenilo tudi odsotnost z dveh tekem v ligi NBA. Po kratkem, a neprecenljivem času doma je zvezdnik že na poti nazaj v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje obveznosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ime Olivia izhaja iz latinske besede oliva, ki pomeni oljka oziroma oljčno drevo. Oljka je tradicionalni simbol miru, modrosti, blaginje in vztrajnosti, zato ime Olivia pogosto povezujemo s harmonijo, nežnostjo in notranjo močjo.

Ime se je dodatno uveljavilo zaradi Shakespearove junakinje Olivie iz komedije Dvanajsta noč.

Pomen imena Olivia

- oljka, oljčno drevo

- simbolizira mir, spravo, modrost in blaginjo

Značilnosti, povezane z imenom

- mirnost in toplina

- ustvarjalnost

- inteligenca

- diplomatičnost

Po podatkih Sursa v Sloveniji živi 261 žensk z imenom Olivia.

Luka Dončić drugič očka: dobil je še eno punčko
Preberi še
Luka Dončić drugič očka: dobil je še eno punčko
Za prvi rojstni dan hčerki podaril lamborghinija
Preberi še
Za prvi rojstni dan hčerki podaril lamborghinija
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Luka Dončić Olivia Dončić Anamaria Goltes Dončić družina rojstvo otroka slovenski športniki košarka Olivia druga hčerka
Sorodni članki
Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
Otroška imena

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

Hadalin postal očka. Sinu nadel prav posebno ime
Svet slavnih

Hadalin postal očka. Sinu nadel prav posebno ime

Bojan Emeršič hčerki izbral edinstveno ime z močnim pomenom
Otroška imena

Bojan Emeršič hčerki izbral edinstveno ime z močnim pomenom

Ime, ki v Sloveniji že stoletja simbolizira pogum in zaščito
Otroška imena

Ime, ki v Sloveniji že stoletja simbolizira pogum in zaščito

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22 06. 12. 2025 17.33
Zakaj kažeta otroka, istočasno ga pa skrivata v čem je smisel tega?
ODGOVORI
0 0
Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu
novice Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
šport 'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
popin 'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
tv oddaje Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Vizita.si Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Okusno.je Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Zadovoljna.si Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Moskisvet.com Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Bibaleze.si Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Cekin.si Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Dominvrt.si Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Moskisvet.com Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329