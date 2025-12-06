Luka in Anamaria presenetila z izbiro imena za novorojenko

Luka Dončić je objavil veselo novico, da je drugič postal oče. Na družbenem omrežju je delil fotografijo hčerke in razkril njeno ime – Olivia. Deklica je bila rojena v začetku decembra, v Sloveniji, kamor je Dončić pripotoval zaradi poroda. Prvorojenka Gabriela, ki je pred dnevi praznovala drugi rojstni dan, je tako postala starejša sestrica.
Objava je sprožila številne čestitke znanih osebnosti in navdušencev po vsem svetu. Za Dončića je to pomenilo tudi odsotnost z dveh tekem v ligi NBA. Po kratkem, a neprecenljivem času doma je zvezdnik že na poti nazaj v Los Angeles, kjer ga čakajo nadaljnje obveznosti.
Ime Olivia izhaja iz latinske besede oliva, ki pomeni oljka oziroma oljčno drevo. Oljka je tradicionalni simbol miru, modrosti, blaginje in vztrajnosti, zato ime Olivia pogosto povezujemo s harmonijo, nežnostjo in notranjo močjo.
Ime se je dodatno uveljavilo zaradi Shakespearove junakinje Olivie iz komedije Dvanajsta noč.
Pomen imena Olivia
- oljka, oljčno drevo
- simbolizira mir, spravo, modrost in blaginjo
Značilnosti, povezane z imenom
- mirnost in toplina
- ustvarjalnost
- inteligenca
- diplomatičnost
Po podatkih Sursa v Sloveniji živi 261 žensk z imenom Olivia.
